A Stranger Things készítői bevallották: ez a probléma a fináléval

A Stranger Things ötödik évadának fináléja közel két héttel ezelőtt ért véget, azonban a viták továbbra is hevesen zajlanak a sorozat befejezése körül. A „One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” című dokumentumfilm megjelenésével a viták várhatóan tovább fokozódnak majd.

Mi ment félre a Stranger Things fináléjánál? Fotó: Netflix

Így csúszott félre a Stranger Things befejezése

A két órás dokumentumfilm részletesen bemutatja, hogyan készült a Netflix sikersorozatának az utolsó évada. Miután a rajongói vitákat hivatalosan is tisztázták, sok Stranger Things-rajongó most kezdi elfogadni, hogy az évad ötödik fináléja, amely szilveszterkor került kiadásra, a történet végét jelenti.

A dokumentumfilm már megjelent a Netflixen, a sorozat alkotóit, Matt és Ross Duffer-t mutatja be, akik néhány igen merész bevallást tesznek. A film nagy része arról szól, milyen közel voltak az ötödik évad nyolcadik, egyben utolsó epizódjának forgatásához, mielőtt bárki is látta volna a forgatókönyvet bármilyen formában.

Matt Duffer a dokumentumfilmben elismeri:

A finálé forgatását kész forgatókönyv nélkül kezdtük el.

Egy stábtag a dokumentumfilmben így jellemezte az egész évad munkáját: „Úgy raktuk le a síneket, hogy a vonat már halad.”

A dokumentumfilm egyik fő témája a káosz természete, a stábtagok beszélnek arról, hogyan kellett a finálé díszleteit és vizuális effektjeit csupán beszélgetésekre alapozva összerakni, forgatókönyv nélkül. Míg a rajongók többsége a közösségi médiában azon rágódik, hogy a sorozat az első epizód forgatását a finálé forgatókönyve nélkül kezdte, a dokumentumfilm sokkoló tényt is felfed: maga a finálé epizód forgatása is megkezdődött, mielőtt a forgatókönyv teljesen elkészült volna.

Ez az időkorlátok miatt történt, különösen a Camazotz-jelenetek forgatása során Vecna tudatában a barlangon kívül, ahol nyári természetes világításra volt szükség. A dokumentumfilmben Montana Maniscalco, a kulcsfontosságú díszletasszisztens így nyilatkozik:

Sőt, még azt sem tudjuk teljesen, mi történik.

Egy rajongó ezt a felfedezést így kommentálta X-en (korábban Twitter):

A Stranger Things fináléját forgatókönyv nélkül kezdeni… minden erőforrás és pénz a tét… nem csoda, hogy így sikerült.

Voltak azonban olyan rajongók akik a Duffer testvéreket védték, mondván, hogy a tévésorozatok 99 százaléka így működik. Bár ez nem teljesen igaz, ennél gyakoribb, mint gondolnánk, például az Avengers: Doomsday nemrégiben került a címlapokra azért, mert bizonyos színészeknek a forgatás közben sem volt végleges forgatókönyvük - számolt be róla a Ladbible.