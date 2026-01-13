A Stranger Things készítői bevallották: ez a probléma a fináléval
Az új Netflixes dokumentumfilm részletezi a sorozat ötödik évadának kulisszatitkait. A Stranger Things készítői kritikák kereszttüzébe kerültek, miután egy frissen megjelent dokumentumfilmben rendkívüli bevallást tettek.
A Stranger Things ötödik évadának fináléja közel két héttel ezelőtt ért véget, azonban a viták továbbra is hevesen zajlanak a sorozat befejezése körül. A „One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” című dokumentumfilm megjelenésével a viták várhatóan tovább fokozódnak majd.
Így csúszott félre a Stranger Things befejezése
A két órás dokumentumfilm részletesen bemutatja, hogyan készült a Netflix sikersorozatának az utolsó évada. Miután a rajongói vitákat hivatalosan is tisztázták, sok Stranger Things-rajongó most kezdi elfogadni, hogy az évad ötödik fináléja, amely szilveszterkor került kiadásra, a történet végét jelenti.
A dokumentumfilm már megjelent a Netflixen, a sorozat alkotóit, Matt és Ross Duffer-t mutatja be, akik néhány igen merész bevallást tesznek. A film nagy része arról szól, milyen közel voltak az ötödik évad nyolcadik, egyben utolsó epizódjának forgatásához, mielőtt bárki is látta volna a forgatókönyvet bármilyen formában.
Matt Duffer a dokumentumfilmben elismeri:
A finálé forgatását kész forgatókönyv nélkül kezdtük el.
Egy stábtag a dokumentumfilmben így jellemezte az egész évad munkáját: „Úgy raktuk le a síneket, hogy a vonat már halad.”
A dokumentumfilm egyik fő témája a káosz természete, a stábtagok beszélnek arról, hogyan kellett a finálé díszleteit és vizuális effektjeit csupán beszélgetésekre alapozva összerakni, forgatókönyv nélkül. Míg a rajongók többsége a közösségi médiában azon rágódik, hogy a sorozat az első epizód forgatását a finálé forgatókönyve nélkül kezdte, a dokumentumfilm sokkoló tényt is felfed: maga a finálé epizód forgatása is megkezdődött, mielőtt a forgatókönyv teljesen elkészült volna.
Ez az időkorlátok miatt történt, különösen a Camazotz-jelenetek forgatása során Vecna tudatában a barlangon kívül, ahol nyári természetes világításra volt szükség. A dokumentumfilmben Montana Maniscalco, a kulcsfontosságú díszletasszisztens így nyilatkozik:
Sőt, még azt sem tudjuk teljesen, mi történik.
Egy rajongó ezt a felfedezést így kommentálta X-en (korábban Twitter):
A Stranger Things fináléját forgatókönyv nélkül kezdeni… minden erőforrás és pénz a tét… nem csoda, hogy így sikerült.
Voltak azonban olyan rajongók akik a Duffer testvéreket védték, mondván, hogy a tévésorozatok 99 százaléka így működik. Bár ez nem teljesen igaz, ennél gyakoribb, mint gondolnánk, például az Avengers: Doomsday nemrégiben került a címlapokra azért, mert bizonyos színészeknek a forgatás közben sem volt végleges forgatókönyvük - számolt be róla a Ladbible.
Akár bevett gyakorlatról van szó, akár nem, a dokumentumfilm világosan megmutatja, milyen komoly terhet rótt mindez a stábra, ami nem vet túl jó fényt a Duffer testvérek munkamódszereire.
A „One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” már elérhető a Netflixen:
