Nem fogod elhinni kinek üzent Király Viktor Valentin-napon
Az énekes az Instagramon adott köszönetet. Király Viktor szívhez szóló szavaitól elolvadtak a rajongók.
Király Viktor szívhez szóló bejegyzéssel köszöntötte Valentin-napon a rajongóit, amelyben háláját fejezte ki a tőlük kapott támogatásért.
Sokan Valentin-napon nem csak a kedvesüknek kedveskednek, hanem azoknak is, akik közel állnak a szívükhöz, legyen szó gyermekről, családtagról, barátokról, vagy egy énekes esetében akár a rajongókról.
Király Viktor is az utóbbiak táborát erősíti. Mint mondja, 2008 óta van jelen a magyar zenei életben, ezen időszak tartogatott jó és nehéz pillanatokat a számára, a rajongói pedig végig mellette voltak, így köszönetet mondott a támogatásukért. Tette mindezt az Instagramon, ahol egy meglepetéssel is készült egy új videóklip formájában.
2008 óta itt vagytok velem… ez azért durva belegondolni. Volt minden. Jó is, nehéz is. Néha fent, néha nagyon lent. De ti maradtatok. Őszintén mondom, nélkületek nem lennék az, aki most vagyok. Sokat változtam azóta. Srácból lettem férj, férjből apa… 17 éve színpadi ember. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagytok velem. Boldog-Valentin napot mindenkinek
- írta az Instagram-bejegyzésében.
