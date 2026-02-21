A Kincsvadászok sztárja is kiállt a béke pártján: „Soha nem titkoltam, hogy hova is tartozom”

- Bárdosi Sándor nem érti az ellenzéki szavazókat: "megveszi a legújabb elektromos autót és akkor rohadjon meg a Fidesz. Most akkor mi van?"
Megyesi Balázs is felszólalt. A Háborúellenes Gyűlés a Kincsvadászok műsorának szakértője elmondta: már nagyon régóta tart a szimpátiája a Fidesz irányába.
Békéscsabán tartotta a Háborúellenes Gyűlést a magyar kormány. Az esemény előtt többen is felszólaltak a jelenlegi helyzet legfontosabb kérdésében, ami a háború megfékezése. Megyesi Balázs pedig egyértelműen kijelentette, hogy soha nem volt benne olyan érzés, hogy ne a Fideszt támogassa, hiszen Orbán Viktor politikája a kulcsa a béke megőrzésének - írja a Bors.
A Háborúellenes Gyűlés előtt Megyesi Balázs tiszta vizet öntött a pohárba
Már gimnazista korom óta szimpatizálok a jobboldallal. Én egy nagyon konzervatív, katolikus családból jövök, Nyíregyházáról és akkoriban ez evidens volt
— mondta a Mandiner stúdiójában a műtárgyszakértő.
Megyesi Balázs elmondása szerint mindig nyíltan kommunikált arról, hogy merre is húz a szíve. „Nálam ez annyira evidens volt, hogy akik ismernek egyetemről vagy korábbról, azok pontosan tudják, hogy soha nem titkoltam, hogy hova is tartozom. A családomnak a kommunista tragédiája és a felmenőimnek a története miatt más utat nem is lehetett volna választanom és semmi mást nem érzek a magaménak” - jelentette ki a TV2 Kincsvadászok című műsorának szakértője.
