A Kincsvadászok sztárja is kiállt a béke pártján: „Soha nem titkoltam, hogy hova is tartozom”

Megyesi Balázs is felszólalt. A Háborúellenes Gyűlés a Kincsvadászok műsorának szakértője elmondta: már nagyon régóta tart a szimpátiája a Fidesz irányába.

Metropol
2026.02.21.
Békéscsabán tartotta a Háborúellenes Gyűlést a magyar kormány. Az esemény előtt többen is felszólaltak a jelenlegi helyzet legfontosabb kérdésében, ami a háború megfékezése. Megyesi Balázs pedig egyértelműen kijelentette, hogy soha nem volt benne olyan érzés, hogy ne a Fideszt támogassa, hiszen Orbán Viktor politikája a kulcsa a béke megőrzésének - írja a Bors.

A Háborúellenes Gyűlés békéscsabai állomása előtt a Kincsvadászok sztárja is felszólalt a háború kérdésében (Fotó: YouTube)

A Háborúellenes Gyűlés előtt Megyesi Balázs tiszta vizet öntött a pohárba

Már gimnazista korom óta szimpatizálok a jobboldallal. Én egy nagyon konzervatív, katolikus családból jövök, Nyíregyházáról és akkoriban ez evidens volt

— mondta a Mandiner stúdiójában a műtárgyszakértő.

Megyesi Balázs elmondása szerint mindig nyíltan kommunikált arról, hogy merre is húz a szíve. „Nálam ez annyira evidens volt, hogy akik ismernek egyetemről vagy korábbról, azok pontosan tudják, hogy soha nem titkoltam, hogy hova is tartozom. A családomnak a kommunista tragédiája és a felmenőimnek a története miatt más utat nem is lehetett volna választanom és semmi mást nem érzek a magaménak” - jelentette ki a TV2 Kincsvadászok című műsorának szakértője.

 

