Kapu Tibor megtörte a csendet a magánéletéről

Kapu Tibor a sikeres expedíciója után is rengeteget dolgozik. Azonban a magánélete egészen titokzatos, hiszen alig lehet tudni valamit arról, hogy mivel és kivel tölti az idejét. Most kivételesen megtörte a csendet ezzel kapcsolatban.

Titokzatos magánéletéről vallott Kapu Tibor Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Kapu Tibor a magánéletéről beszélt

A Blikk beszélgetett most Kapu Tiborral, aki elárulta, örül annak, hogy nagy érdeklődéssel figyelik a magánéletét, viszont szeretné megtartani magának, ha pedig bármi olyasmi van, amit szívesen megosztana ezzel kapcsolatban az emberekkel, akkor majd nyilvánosságra hozza:

Én nagyon örülök annak, hogy több bulvármédia, köztük a Blikk is, nagy érdeklődéssel figyeli az én magánéletemet, azt tudom mondani, eddig a találati arány az természetesen teljes mértékben nulla százalék. A magánéletemet azt szeretném magamnak megtartani, és amennyiben lehet, a szakmai kérdésekkel foglalkozni; amint pedig majd lesz bármi, amit a magánéletemmel kapcsolatban szeretnék elmondani, akkor szerintem úgyis fognak tudni róla.

Kapu Tibor azt is elárulta, hogy zenekara, a Szégyelld Magad Kata az egyetlen hobbija, és ezt meg is szeretné tartani, ráadásul meglepetésére is számíthatnak a rajongók:

Ez az egyetlen hobbim, amire mindenképp szeretnék időt szakítani. Készülünk egy meglepetéssel a következő egy-két hónapban.

Arról is szó esett, hogy vajon túl van-e a csúcson azáltal, hogy mindössze 34 évesen már elmondhatja magáról, hogy járt a világűrben - írja a Bors.

Szerintem nem vagyok túl a csúcson. Ez az űrutazás meghatározó élmény az életemben, rengeteg lehetőséget nyithat meg a továbbiakban, és űrhajósként is rengeteg mindent tanulhatok meg, hogy további küldetések tagja legyek. De hogy az életem csúcspontján lennék túl, arra is határozott nem a válaszom. Rengeteg más kihívás van még az életben, amivel foglalkozhatok mind magánéleti, mind szakmai szempontból

- vallotta be Kapu Tibor.