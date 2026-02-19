RETRO RÁDIÓ

Hatalmas virágcsokorral tűnt fel Kapu Tibor. Vajon kinek szánta?

Százezer forint értékű virágcsokorral tűnt fel néhány fotón Kapu Tibor és egy csinos fiatal hölgy. A jelenetet videóra is vették.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 16:14
Módosítva: 2026.02.19. 16:15
nemzeti tehetség program kapu tibor sutus henriettá papp eszter

Az utóbbi időben több találgatás látott napvilágot Kapu Tibor lehetséges kedvesének kiléte kapcsán. Ezúttal egy óriási virágcsokorral kapták le Tibort és egy fiatal hölgyet. A magyar űrhajós rajongói azonban megnyugodhatnak: Tibor csupán egy jó ügy miatt fotózkodott a giga-csokorral és a csinos lánnyal - írja a Bors.  

Kapu Tibor
Kapu Tibor egy jó ügy miatt pózolt a virággal és a csinos lánnyal

Kinek adta át a csokrot Kapu Tibor?

A Nemzeti Tehetség Program idei nagyköveteként fiatal magyar tehetségekkel szerepelt közös filmben Kapu Tibor kutatóűrhajós. A forgatáson megismerkedett Sutus Henriettával, aki a szakmák nemzetközi versenyében bronzérmet nyert virágkötőként, Papp Eszterrel, aki fizikusként izgalmas podcastjével népszerűsíti a tudományokat, és gitárpárbajra hívta Mocskonyi Dörgőt, a feltörekvő ifjú énekes-dalszerzőt.

A tehetségprogram tegnap útjára indított új évadában Kapu Tibor szereplésével arra szeretné ráirányítani a figyelmet, hogy a fiatal magyar tehetségek támogatása közös ügyünk, hiszen ők azok, akik a jövőnket alakítják. Nem hiába lett a program idei egyik fő szlogenje: határ a csillagos ég! Bármely területen is legyen tehetséges egy fiatal, a Nemzeti Tehetség Program támogatja őket a sikerhez vezető úton.

Akik pedig szívesen a tehetséges magyar fiatalok mellé állnának, akárcsak Kapu Tibor, adójuk 1%-ának felajánlásával tehetik ezt meg. Az adóbevallás során a rendelkező nyilatkozaton a Nemzeti Tehetség Program technikai számát kell feltüntetni, amely 1823. A program indulása óta az adófizetők már több mint 25 milliárd forint összegű felajánlást tettek, amit teljes egészében a tehetséges fiatalokra fordítottak.


 

 

