Megdobban a szív: ezt kapta Horváth Éva a kisfiától Valentin-napra

Az egykori szépségkirálynő így ünnepli a szerelmet kis hódolójával. Horváth Évának jó dolga volt.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.02.15. 11:30
Horváth Éva Valentin-nap család

Az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva Valentin-nap alkalmából egy bensőséges pillanatot osztott meg kis hódolójával, aki nem más, mint kisfia, Alex. A rajongók imádták a fotósorozatot, amelytől garantáltan minden szív azonnal megenyhül.

alt=Horváth Éva a Valentin-nap alkalmával egy aranyos fotót osztott meg kisfiával
Horváth Éva a Valentin-nap alkalmával egy aranyos fotót osztott meg kisfiával /  Fotó: horvathevaofficial / hot! magazin

Horváth Éva élete kisfia körül forog, hatalmas szeretetben

A 47 éves szépség a szerelem ünnepét is kisfiával tölti, ezen alkalomból posztolt büszkén az aranyos és meghitt Valentin-napi fotókat a közösségi oldalán, melyben kisfia több szál vörös rózsát ad át neki. A bejegyzéshez csak egy vörös szívet és egy vörös rózsát írt sokak kedvelt celebje. A rajongók odáig voltak az aranyos anya-fia fotókért.

Horváth Éva legújabb Instagram bejegyzéséért kattints a LINKRE!

„Szépek vagytok.. ”

„Nagyon szép fotó!”

„Ez igen!”

- üzenték a rajongók Horváth Évának.

 

