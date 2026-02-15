Megdobban a szív: ezt kapta Horváth Éva a kisfiától Valentin-napra
Az egykori szépségkirálynő így ünnepli a szerelmet kis hódolójával. Horváth Évának jó dolga volt.
Az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva Valentin-nap alkalmából egy bensőséges pillanatot osztott meg kis hódolójával, aki nem más, mint kisfia, Alex. A rajongók imádták a fotósorozatot, amelytől garantáltan minden szív azonnal megenyhül.
Horváth Éva élete kisfia körül forog, hatalmas szeretetben
A 47 éves szépség a szerelem ünnepét is kisfiával tölti, ezen alkalomból posztolt büszkén az aranyos és meghitt Valentin-napi fotókat a közösségi oldalán, melyben kisfia több szál vörös rózsát ad át neki. A bejegyzéshez csak egy vörös szívet és egy vörös rózsát írt sokak kedvelt celebje. A rajongók odáig voltak az aranyos anya-fia fotókért.
„Szépek vagytok.. ”
„Nagyon szép fotó!”
„Ez igen!”
- üzenték a rajongók Horváth Évának.
