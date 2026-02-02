Még az orvosok is meglepődtek: Horváth Éva csodálatos hírt közölt

Az utóbbi időszak egészen pokoli volt Horváth Éva számára, ugyanis 2024 novemberében komoly motorbalesetet szenvedett, aminek következtében súlyosan megsérült a lába. Rengetegszer meg kellett műteni, hosszú időt töltött a kórházban, a családjától távol, de az egykori szépségkirálynő mindent megtett azért, hogy megmentse a végtagját.

Horváth Éva Fotó: Szaboolcs László/Hot! magazin

Horváth Éva rendszeresen beszámol a közösségi oldalán az állapotáról, most pedig egy igazán jó hírt közölt, ugyanis fontos mérföldkőhöz ért a gyógyulás hosszú, rögös útján: 1 év és 2 hónap után végre összeforrtak a csontjai – ez pedig nagyon meglepte az orvosait, hiszen ők azt hitték, hogy ismét műteni fogják a hírességet.

1 év 2 hónap ! Sikerült 🙏 🦵

Köszönöm Nektek is a rengeteg pozitív gondolatot !

Vannak még feladataim :)

– írta Horváth Éva a közösségi oldalán.

Csak úgy özönlöttek Horváth Éva posztjához a gratulációk, rengetegen örültek annak, hogy ilyen jól van már. Sokan izgultak érte, hiszen valóban nagyon aggasztó volt a helyzet, de szerencsére jó úton halad a teljes gyógyuláshoz.

Itt lehet megtekinteni Horváth Éva videóját: