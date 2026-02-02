RETRO RÁDIÓ

Még az orvosok is meglepődtek: Horváth Éva csodálatos hírt közölt

1 év és 2 hónap kellett, de végre eljött a pillanat, Horváth Éva nagyon várta már.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.02. 18:30
Horváth Éva csont műtét

Az utóbbi időszak egészen pokoli volt Horváth Éva számára, ugyanis 2024 novemberében komoly motorbalesetet szenvedett, aminek következtében súlyosan megsérült a lába. Rengetegszer meg kellett műteni, hosszú időt töltött a kórházban, a családjától távol, de az egykori szépségkirálynő mindent megtett azért, hogy megmentse a végtagját.

Horváth Éva hot! magazin címlap
Horváth Éva Fotó: Szaboolcs László/Hot! magazin

Horváth Éva rendszeresen beszámol a közösségi oldalán az állapotáról, most pedig egy igazán jó hírt közölt, ugyanis fontos mérföldkőhöz ért a gyógyulás hosszú, rögös útján: 1 év és 2 hónap után végre összeforrtak a csontjai – ez pedig nagyon meglepte az orvosait, hiszen ők azt hitték, hogy ismét műteni fogják a hírességet.

1 év 2 hónap ! Sikerült 🙏 🦵
Köszönöm Nektek is a rengeteg pozitív gondolatot !
Vannak még feladataim :)

– írta Horváth Éva a közösségi oldalán.

Csak úgy özönlöttek Horváth Éva posztjához a gratulációk, rengetegen örültek annak, hogy ilyen jól van már. Sokan izgultak érte, hiszen valóban nagyon aggasztó volt a helyzet, de szerencsére jó úton halad a teljes gyógyuláshoz.

Itt lehet megtekinteni Horváth Éva videóját:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu