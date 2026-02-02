RETRO RÁDIÓ

Ezt látni kell! Titokzatos képet posztolt Horváth Éva

A volt szépségkirálynő rejtélyes dolgot mutatott. Horváth Éva képén, valami feltűnik.

Létrehozva: 2026.02.02. 18:40
Manapság Horváth Éva csak a balesete vagy éppen a gyógyulása miatt kerül a figyelem középpontjába. Az egykori szépségkirálynő és műsorvezető nem adja fel, bár a felépülés nem sétagalopp. A hosszú idő alatt pedig, néha nosztalgikus hangulatba kerül, ez történt nemrég. 

Horváth Éva 2024-ben balesetet szenvedett Balin, azóta is gyógyul Fotó: Mediaworks-archív

Horváth Éva sosem látott fotót posztolt

Közösségi média oldalán jelentkezett be Horváth Éva, aki már másfél éve a gyógyulásával, testi-lelki egészségével foglalkozik, hogy mielőbb teljesen felépülhessen Balin szerzett katasztrofális sérüléséből. A volt szépségkirálynő, most egy látszólag hétköznapi fotót posztolt magáról, de ha egy kicsit jobban megnézzük a képet hamar fel lehet fedezni mást is.

Horváth Éva a kezével segít felfedni szelfije rejtett tartalmát, ugyanis rámutat a lényegre. A háttérben a műsorvezető mögött látni egy falra kiakasztott képet, ami egy gyönyörű tinédzser korabeli nőt ábrázol. Rövid nadrágban, haspólóban pózolt a képen, hamar ki is derült kicsoda is: maga Horváth Éva fiatalon.

Amikor még gyerek voltam 

– írta bejegyzéséhez.

Nem hiába került korona a fejére a szépséges Évának, már gyerekként is elbűvölően festett.

 

