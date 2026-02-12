Horányi Juli meglepő titka a házasságáról: „Hajszálon múlt, hogy együtt maradtuk”

Horányi Juli szerint a kommunikáció a titok minden kapcsolatban: ha nem jut rá idő napközben, akkor éjjel kell beszélgetni.

Horányi Juli férje, Dénes Viktor színművész és az énekesnő ha kell, éjjel beszélik meg a napjukat (Fotó: Instagram/Horányi Juli)

Szó szerint mindent megbeszélünk, a legkellemetlenebb témákat is. Beszélgetni kell rengeteget, egészen addig, míg el sem simulnak a hullámvölgyek, mert azért azok nálunk is vannak.

Az énekesnő azt is elárulta, hogy keveset találkoznak, hisz mind a ketten nagyon sokat dolgoznak.

A férjem színész, társulati tagja az Operettszínháznak, de este, akár éjfélkor, egykor ha hazaesünk, beszélgetünk. Vagy épp korán reggel... Meg kell találni a kis időket, amikor tudunk egymással foglalkozni. Ha az éjszaka közepén van, akkor: erre mindig időt kell szakítani!

Horányi Juli házassága: voltak viták, de megoldottak mindent

Horányi Juli kapcsolata az énekesnő szerint azért is működik a néha felmerülő nehézségek ellenére is, mert náluk a beszélgetés volt a kulcs mindig, ha vitáik voltak. Az énekesnő bevallotta a Mokkában, hogy voltak nagyon komoly hullámvölgyeik, volt, hogy egy hajszálon múlt, hogy együtt maradtak. Az segített, hogy akármilyen kellemetlen volt a helyzet, megbeszélték.

Ilyenkor kell leülni, mert akármilyen kellemetlen, fájdalmas meg kínos, ki kell mondani a dolgokat, amelyek a fejünkben vannak. És ezt addig csinálni, amíg el nem jutunk egy pontra, ahol kimondjuk, hogy ez nagyon rossz volt, de szeretlek, és menjünk tovább együtt.

A házasságukat az is segíti, hogy hasonló területen dolgoznak, így szakmázni is tudnak és pontosan megértik, mi történik a másikkal.

Értjük, hogy a másik miben van benne. Nem kell magyarázni, miért az éjszaka közepén esek haza, ha előtte késő este lépek fel, ha vasárnap nem vagyok otthon, mert forgatok: ezekre nem kell magyarázatot adni.

Mint a gyerekvállalást is fontolgató Juli mesélte, ő se kéri számon, hogy egy főpróbahéten miért van az, hogy a férje reggel elmegy és éjszaka esik haza, és egész nap benn van a színházban. Ezeket tökéletesen megértik, hisz tudják, hogy miért történik, és tudnak egymásnak szakmailag is tippeket adni.