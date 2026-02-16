Fantasztikus örömhírt jelentett be Freddie
A népszerű énekes folyamatosan igyekszik megújulni és meglepni népes rajongótáborát. Freddie most újabb örömhírrel lepett meg mindenkit.
10 évvel a “Pioneer” nemzetközi sikerei után, az énekes visszatér az angol nyelvhez és egy pop-blues dallal ébreszti fel a téli álomba merülőket. A magasságokat és mélységeket felszabadító “Pain & Glory” egyben Freddie közelgő “Lélekbúvár - belső tűz” című, országos turnéjának felvezetője.
Freddie: Nekem fontos, hogy enyém legyen a felelősség!
Jól indul az év a rajongóknak, hiszen az énekes vadonatúj dallal és klippel jelentkezik. A “Pain & Glory” , magyarul Fájdalom és dicsőség Fehérvári Gábor Alfréd, művésznevén Freddie személyes ihletésű szerzeménye, ami motivációt nyújt a mindennapi csatáink megvívásában és amely akár az előadó ars poeticája is lehetne.
“Számomra az életben a legnehezebb, ha másoknak vagyok kiszolgáltatva. Nekem fontos, hogy enyém legyen a felelősség, hogy még véletlenül se tudjak másokra mutogatni. Amikor az élet feladatokat, nehézségeket gördít elénk, hajlamosak vagyunk elveszíteni a motivációt, lelki erőt, lendületet; de hiszem, hogy minden, ami történik velünk, azt mi kértük. Mi kértük, hogy megfejlődhessük. Ez a dal a magunkba vetett hitről szól, és arról, hogy rendületlenül haladjunk a fejlődés útján, bármit is hozzon a sors”
– nyilatkozta a Sztárban Sztár All Stars tavalyi évadában számtalan csodálatos pillanatot okozó előadó a most megjelenő új dala kapcsán.
A Sztárban Sztár All Stars második évada egy könnyed kikapcsolódásnak, egy kis szórakozásnak és szórakoztatásnak indult, aztán valami teljesen más lett belőle, sokkal mélyebb és sokkal jelentőségteljesebb igazából az előadói tevékenységem tekintetében és a személyiségfejlődésemet illetően is. Tizennégy hét bőven elég arra, hogy az ember átértékelje a dolgokat és más megvilágításba helyezze azt, amit saját magáról gondol. Eleinte az ember csak a feladatra koncentrál, hogy próbálja meg elváltoztatni az elméletileg markáns hangját, hogy az ne köszönjön vissza. Aztán hetekkel később az ember rájön, hogy sokkal jobb lenne, ha saját hangján énekelhetne. Szóval ez a műsor a mellett, hogy rengeteg fejlődési lehetőséget biztosított számomra, lelkileg, mentálisan és természetesen nagyon komoly szakmai kihívások elé is állított, a legfontosabb az volt, hogy egészen máshogy értékeljen magam.
Turnéra indul
Az új szerzeményre egy új alkotói csapat állt össze: Freddie mellett Solére, Johnny K. Palmer (XOFYA), és WaTa (Sisi, bongor) személyében, akik egyből ráéreztek Freddie hangzására. Az új dal egy Czoller Bence által rendezett fekete-fehér klip kíséretében érkezik, amelyben a magasságok és mélységek, a térbeli kontrasztok hangsúlyozzák ki a szöveg mondanivalóját.
A karrierem kezdetén két angol nyelvű dalom is nagy sikereket ért el, bízom benne, hogy a közönségem szeretni fogja a “Pain & Glory”-t is, ez most nagyon én vagyok. Remek volt együtt dolgozni az új szerzőtársakkal; értik és érzik, amit csinálnak. Hálás vagyok nekik, ahogy Bencének is, akivel nem ez az első közös klipünk
– tette hozzá Freddie, aki azt is elárulta, nem fog unatkozni a következő hónapokban. 18 állomásos, országos turnéra indul ‘Lélekbúvár - belső tűz’ című műsorával. A február 27-én startoló koncertsorozat egy valódi önismereti utazás lesz a résztvevőknek, amelynek során Freddie és zenekara dalokkal, versekkel, gondolatokkal segítik az utat, hogy mindenki megtalálja a benne rejlő éltető, belső tüzet.
