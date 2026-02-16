Fantasztikus örömhírt jelentett be Freddie

10 évvel a “Pioneer” nemzetközi sikerei után, az énekes visszatér az angol nyelvhez és egy pop-blues dallal ébreszti fel a téli álomba merülőket. A magasságokat és mélységeket felszabadító “Pain & Glory” egyben Freddie közelgő “Lélekbúvár - belső tűz” című, országos turnéjának felvezetője.

Freddie: Nekem fontos, hogy enyém legyen a felelősség!

Jól indul az év a rajongóknak, hiszen az énekes vadonatúj dallal és klippel jelentkezik. A “Pain & Glory” , magyarul Fájdalom és dicsőség Fehérvári Gábor Alfréd, művésznevén Freddie személyes ihletésű szerzeménye, ami motivációt nyújt a mindennapi csatáink megvívásában és amely akár az előadó ars poeticája is lehetne.

“Számomra az életben a legnehezebb, ha másoknak vagyok kiszolgáltatva. Nekem fontos, hogy enyém legyen a felelősség, hogy még véletlenül se tudjak másokra mutogatni. Amikor az élet feladatokat, nehézségeket gördít elénk, hajlamosak vagyunk elveszíteni a motivációt, lelki erőt, lendületet; de hiszem, hogy minden, ami történik velünk, azt mi kértük. Mi kértük, hogy megfejlődhessük. Ez a dal a magunkba vetett hitről szól, és arról, hogy rendületlenül haladjunk a fejlődés útján, bármit is hozzon a sors”

– nyilatkozta a Sztárban Sztár All Stars tavalyi évadában számtalan csodálatos pillanatot okozó előadó a most megjelenő új dala kapcsán.