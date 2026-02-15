Anthony Hopkins könnyen beleélte magát Hannibal Lecter szerepébe

Anthony Hopkins számára nem volt nehéz eljátszani Hannibal Lecter karakterét, mint mondja könnyedén beleélte magát a szerepbe. Az ikonikus film 35 évvel a megjelenése után is hatalmas siker.

Anthony Hopkins Hannibal Lecter alakításával beírta magát a filmtörténelembe

Fotó: MW

Anthony Hopkins letette a mérföldkövet az alakításával

A bárányok hallgatnak című film 35 évvel a megjelenése után is képes megrémíteni a nézőket, és még mindig a pszichológiai filmek mérföldkövének tartják. Thomas Harris 1988-as bestsellere alapján készült film újra gondolta a thriller műfajt, és az egyik legmaradandóbb alakítást hozta létre a történelemben. A film örökségének középpontjában Anthony Hopkins Dr. Hannibal Lecter alakítása áll – egy szerep, amelyet több színész is elutasított, mielőtt Hopkins megkapta.

Nagy élvezettel játszottam Lectert

– nyilatkozta Hopkins még 1991 márciusában, nem sokkal a film bemutatója után. A filmben Hopkins egy pszichiátert és pszichotikus kannibált alakít, akit bűnei miatt bebörtönöztek, és akit az FBI felkér, hogy segítsen más sorozatgyilkosok profiljának elkészítésében.

Hopkins nem töprengett túl sokat a szerepen, hanem ösztöneire hagyatkozott a karakterének kidolgozásában, különösen a film feszült jeleneteiben, amelyekben Jodie Foster Clarice Starling karakterével áll szemben – egy ambiciózus FBI-gyakornokkal, aki betekintést szeretne nyerni egy olyan emberbe, akitől retteg.

Ez volt a legjobb, leginkább kontrollált munkám

– mondta, megjegyezve, hogy „a szerep egyenesen a forgatókönyvből ugrott be a fejébe”.

Azonnal tudtam, milyen Lecter hangja, hogyan fog hangzani. Megértettem a komplexitását. Könnyű volt. Régebben nagyon megnehezítettem magamnak a színészkedést. Most csak megtanulom a szövegemet, megjelenek és eljátszom. Nincs szükség arra, hogy kínozzam magam.

Hogy életre kelthesse a karaktert, Hopkins saját múltjából merített, felidézve emlékeit arról, hogyan nőtt fel magányosan a walesi Port Talbot munkásnegyedében. „Talán a génjeimben van” – ismerte el. Hopkins, aki egyke volt, szüleivel kiegyensúlyozott volt a kapcsolata, de ennek ellenére otthonukban érzelmi távolság uralkodott. Apja, ahogy ő mondta, „hajlamos volt a depresszióra és a borús hangulatra”. Fiatal fiúként az iskola kevés vigaszt nyújtott Hopkinsnak. Zenei és művészi tehetsége ellenére gyakran érezte magát elveszettnek az osztályteremben, és „reménytelennek, szánalmasnak, idiótának” írta le magát.

Azt hittem, megőrültem, olyan furcsának éreztem magam

– tette hozzá, és elmagyarázta, hogy a színészet egyfajta megküzdési stratégiává és kontroll visszaszerzésének eszközévé vált a számára.