„Rájöttem, hogy alkalmatlan vagyok apának” – Anthony Hopkins őszintén vallott a megbánásról
A legendás színész habozás nélkül válaszolt a magánéletét érintő kérdésekre.
Anthony Hopkins, a legendás walesi színész, akit a legtöbben Hannibal Lecter-alakításából ismernek A bárányok hallgatnak című 1991-es filmből, nemrég őszintén beszélt élete legnagyobb megbánásáról.
Anthony Hopkins drámai élete a csillogás mögött
A BBC-nek adott interjúban, amelyet hamarosan megjelenő memoárja, We Did OK, Kid (Megcsináltuk, kölyök) kapcsán adott, Hopkins elárulta, hogy leginkább az fáj neki, ahogyan az évek során megbántotta a hozzá legközelebb álló embereket. A színész bevallotta, hogy karrierje kezdetén súlyos alkoholproblémákkal küzdött. Az ital agresszívvá tette, gyakran veszett össze a stábbal, és – ahogy fogalmaz – „előhozta belőlem a legrosszabbat”. Különösen házasságai során viselkedett megbánásra okot adó módon:
Az alkoholizmusnak ez a legcsúnyább oldala. Brutálissá tett, és egyáltalán nem vagyok büszke rá
– írja könyvében.
Hopkins 1966 és 1972 között Petronella Barker norvég színésznő férje volt, majd 1973-tól 2002-ig Jennifer Lyntonnal élt házasságban. Jelenlegi feleségével, Stella Arroyave-vel 2003 óta él együtt.
Amikor az interjúban megkérdezték, mi az, amit leginkább megbánt az életében, a színész habozás nélkül válaszolt:
Az, ahogyan az évek során bántam azokkal, akik szerettek engem. Az ostoba dolgok, amiket tettem, és az emberek, akiket megbántottam.
Memoárjában Hopkins fájdalmasan őszintén mesél elhidegült kapcsolatáról egyetlen gyermekével, Abigaillel. A hatvanas évek végén, amikor elhagyta első feleségét, kisétált lánya életéből is, és azóta csak néhányszor találkoztak – írja az EntertainmentNow.
Rájöttem, hogy alkalmatlan vagyok apának. Megfogadtam, hogy több gyermeket nem vállalok, mert nem akartam még egyszer ugyanazt a sebet okozni
– vallja a színész.
A könyv végén így zárja gondolatait:
Remélem, a lányom tudja, hogy az ajtóm mindig nyitva áll előtte.
