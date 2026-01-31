Rendkívüli műsorváltozás a TV2-n
Fontos bejelentést tett a hétvégi műsorai kapcsán a kereskedelmi csatorna.
Az egész országot megrázta Fenyő Miklós szombat hajnali halálának híre. A rock’n’roll legenda életműve előtt a TV2 rendkívüli műsorváltozással tiszteleg: a Tények előtt a Made in Hungária című zenés szórakoztató filmmel emlékezik az énekes-zeneszerzőre.
Majd a Tények után a tervezett témák helyett élőben jelentkezik a visszatérő Napló Gönczi Gáborral, a TV2 stúdiójában a vendégei Dolly, Novai Gábor és Szikora Róbert lesz, aki a közös emlékek mellett felidézik zenésztársuk legnagyobb sikereit és az utolsó interjúját.
Búcsú a legendától – Napló különkiadás Fenyő Miklós emlékére ma este a Tények után!
