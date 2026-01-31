RETRO RÁDIÓ

Rendkívüli műsorváltozás a TV2-n

Fontos bejelentést tett a hétvégi műsorai kapcsán a kereskedelmi csatorna.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.31. 15:31
TV2 Fenyő Miklós műsorváltozás gyászhír

Az egész országot megrázta Fenyő Miklós szombat hajnali halálának híre. A rock’n’roll legenda életműve előtt a TV2 rendkívüli műsorváltozással tiszteleg: a Tények előtt a Made in Hungária című zenés szórakoztató filmmel emlékezik az énekes-zeneszerzőre.

Fenyő Miklós
Elhunyt Fenyő Miklós: a TV2 rendkívüli műsorváltozást jelentett be (Fotó: Bors)

Majd a Tények után a tervezett témák helyett élőben jelentkezik a visszatérő Napló Gönczi Gáborral, a TV2 stúdiójában a vendégei Dolly, Novai Gábor és Szikora Róbert lesz, aki a közös emlékek mellett felidézik zenésztársuk legnagyobb sikereit és az utolsó interjúját.


Búcsú a legendától – Napló különkiadás Fenyő Miklós emlékére ma este a Tények után!
 

 

