Rejtélyes haláleset: holtan találtak rá a népszerű rapperre

Zenei ikonok tisztelegnek a Grammy-díjra jelölt sztár előtt, akit 50 éves korában holtan találták az otthonában. A rapper rejtélyes körülmények között vesztette életét.

Zenésztársai gyászolják az elhunyt rappert Fotó: Freepik.com

Rejtély övezi a híres rapper halálát

Világsztárok tisztelegnek a Grammy-díjra jelölt zenész, John Forté előtt. A rappert és producert, akit leginkább a Fugees hip-hop csoporttal végzett munkájáról ismerhetünk, január 12-én holtan találták massachusettsi otthonában. Egyelőre nem tudni, mi okozta a híres zenész halálát.

A rendőrség szerint nem volt bűncselekményre utaló jel, és a halálnak nincs egyértelmű oka. Sean Slavin, a chilmarki rendőrfőnök szerint az esetet az állami halottkémi hivatal vizsgálja.

A zeneipar hatalmas nevei részvétüket fejezik ki Forté halála miatt, köztük Carly Simon énekesnő, aki a keresztanyja volt. A pár számos projekten dolgozott együtt, többek között egy duettet is énekeltek az Én, John (I, John) című albumában.

Amikor az Instagramon elkezdtek megjelenni a posztok azok részéről, akik ismerték és szerették, meghatódva láttam, mennyi művésztársát, barátját és rajongóját inspirálta nagylelkű személyisége és szellemisége. Beszéltem az édesanyjával, Flóval is, aki lelkiismeretes és méltóságteljes szavaival nyújtott vigaszt

2000-ben Fortét letartóztatták és 14 év börtönbüntetésre ítélték, miután kokainbirtoklással és terjesztési szándékkal vádolták. Büntetését később, 2008-ban George W. Bush elnök enyhítette, és Simon egyike volt azoknak a neves személyiségeknek, akik a szabadon bocsátását szorgalmazták.

Natasha Bedingfield énekesnő, aki szintén együtt dolgozott a rapperrel, a közösségi oldalán mondott búcsút barátjától.

Fel akarom hívni. És a többi barátomra gondolok, akikkel már egy ideje nem beszéltem. Johnt sokan szerették. Ő egy igazi fényforrás… Még nem állok készen arra, hogy azt mondjam, hogy »volt«

A híres zenészt felesége, Lara Fuller és két gyermeke gyászolja - írja a Daily Star.