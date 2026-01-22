Nyerges Attila az arénakoncert előtt: „Vágyakozva néztük az épületet”

Nyerges Attila konyhájában alakult meg az Ismerős arcok zenekar, amolyan hiánypótló megoldásként. A srácok nem különösebben tervezgették a jövőt, csupán zenélni akartak és zenéltek is. Nem is akárhogy…

Nyerges Attila őszintén vallott a kezdetekről (Fotó: MEDIAWORKS / metropol)

Nyerges Attila: „Onnantól kezdve a helyére ugrottak a dolgok”

„Amikor 1999. október 23-án a konyhában ülve megalapítottuk az Ismerős arcok zenekart, csak annyi tervünk volt, hogy folytassuk a zenélést, hiszen két zenekar romjaiból fésültük össze a bandát. Korábban mindannyian blues zenét játszottunk közel tíz éven át.

A nagy áttörést az hozta meg a zenekar számára, amikor kikerültünk Székelyföldre egy koncert alkalmával.

Az ott tapasztalt szeretethullám megérlelte bennünk a gondolatot, hogy a hétvégi mulatozáshoz szolgáltatott zenén kívül, csináljunk valami fontosabbat is. Ezért kezdtem el olyan szövegeket írni, amelyek a mai napig jellemzik az Ismerős arcok zenekart. Onnantól kezdve a helyére ugrottak a dolgok és tesszük azt, amit azóta is, vagyis huszonhét éve” – kezdte lapunknak az Ismerős Arcok frontembere. Nyerges Attila ugyanakkor azt is elárulta, szerinte miben is rejlik az Ismerős arcok sikere.

Nyerges Attila méltán lehet büszke az Ismerős arcok zenekarra, hiszen hatalmas utat jártak be (Fotó: MEDIAWORKS / metropol)

„Sokkal természetesebben csapódik le, mint anno”

„Ebben az értékvesztett világban, amiben most élünk, valamiféle tiszta hang a miénk. Olyan, mint amikor egy fülledt szobában kinyitjuk az ablakot és beárad a friss levegő. Ez a zenekar így működik, így gondolkodik és így találta meg a közönségét is. Azt hirdettük a mikrofon és a hangszerek segítségével, amit mi fontosnak gondoltunk és gondolunk ma is. Mondhatom, hogy mi egyet mondunk és egyet gondolunk csapatként és a közönségünkkel is” – fogalmazott a zenész, majd kitért a külhoni magyarokra, hiszen a zenekar határainkon túl is hatalmas népszerűségre tett szert. „Ha a külhoni magyaroknál járunk egyre inkább látjuk, hogy a rengeteg, Magyarországról érkező segítség hatására a köztünk lévő különbségek egyre inkább elmosódtak.

Amikor először Székelyföldön, vagy a felvidéken jártunk, olyan odafigyelés övezett minket, ami alaposan megkülönböztette azokat a fellépéseinket az itthoniaktól.

Akkoriban bármi, ami az anyaországból érkezett hatalmas örömet okozott az ott élőknek. Ez ma is így van, de sokkal természetesebben csapódik le mint anno” – mondta a Metropolnak Nyerges Attila, aki nem tagadja, izgulnak kicsit a szombati, arénakoncertjük előtt.

„Egyszer mi is itt fogunk játszani…”