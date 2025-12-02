Az Ismerős Arcok frontemberét lenyűgözte Radics Gigi profizmusa

Nyerges Attila, az Ismerős Arcok frontembere a Borsnak mesélt arról, hogy milyen élmény volt Radics Gigivel fellépni a háborúellenes gyűlésen szombaton. Mint fogalmazott, felejthetetlen pillanat volt az Ismerős Arcok Nélküled című számának közös előadása.

Radics Gigi az esemény végére meglepetésprodukcióval készült: Nyerges Attilával adták elő a Nélküled című, érzelmes dalt (Fotó: Mediaworks)

Nyerges Attila és Radics Gigi azonnal megtalálták a közös hangot

Nyerges Attila hatalmas megtiszteltetésként élte meg, hogy Magyarország miniszterelnöke után Magyarország egyik legragyogóbb tehetségével állhatott a háborúellenes gyűlés résztvevői elé.

Elmondhatatlanul örültem, amikor felkértek, hogy Radics Gigivel adjuk elő duettben a Nélküled című dalunkat Nyíregyházán.

„Személyesen még nem ismertem Gigit, talán másodszor találkoztunk eddigi életünk során. Ennek ellenére azonnal megtaláltuk a közös hangot. Természetesen tudtam, hogy az ország egyik legjobb énekesnőjével van dolgom, így nagyon megtisztelőnek éreztem, hogy a Nélküledet vele adhattam elő. A felvételen talán látszik is, mennyire az előadása hatása alá kerültem” – mondta Nyerges Attila.

Az Ismerős arcok frontembere kitért arra is, hogyan kapcsolódik lélekben a háborúellenes gyűlés üzenetéhez. „A megírásakor a legmerészebb álmunkban sem gondoltuk volna, hogy a Nélküled ekkora siker lesz. Az volt a célunk, hogy valamilyen módon kifejezésre juttassuk, mennyire fontos az összetartozás, és éppen ezt az üzenetet igyekeztünk közvetíteni vele szombaton is. Az ember megír egy dalt, de az idő ezzel nem áll meg, és a világ alakulása új színt ad tartalomnak. Most, hogy a szomszédunkban egy véres és mindenkit fenyegető háború dúl, a béke szolgálatába állítottuk a Nélküledet, és csak remélni tudom, hogy a hangunk messzire vitte az üzenetet, amit hordoz” – tette hozzá Nyerges Attila, aki a háborúellenes gyűlés nyíregyházi színpadán állva sokadszor élte át az élményt, hogy vele együtt több ezren éneklik az emblematikus dalt.

Az Ismerős Arcok énekese ugyanakkor megígérte, hogy felejthetetlen élményben lesz részük azoknak, akik január 24-én ellátogatnak a zenekar koncertjére, a Papp László Budapest Sportarénába.