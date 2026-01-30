"Korlátok vagy szabadság?" - Kulcsár Edina így tette fel a nagy kérdést követői számára

Az egykori szépségkirálynő, Kulcsár Edina nemrégiben közzétett Instagram bejegyzése egészen elgondolkoztatta a követőit a gyereknevelés különböző formáival kapcsolatban. A szépséges Edina aktuális gondolatai láthatóan két tárborra osztotta a követőit a közösségi oldalán.

Kulcsár Edina kikérte követői véleményét gyerekneveléssel kapcsolatban / Fotó: Mediaworks archív

Kulcsár Edina megosztó kérdése felbolygatta a követőit

A 35 éves sztáranyuka mögött népes család áll, hiszen előző házasságából, Szabó András Csutitól két gyermek született Medox és Nina, majd a jelenlegi férjétől Varga Márktól Amara és Dion. Igaz, mozaikcsaládban élnek a gyerekek, de láthatóan jó kapcsolatot ápolnak egymással. Azonban a babatervezés ezúttal sem állt meg a sztárpár számára, hiszen a közelmúltban nagy örömhírrel jelentkezett Edina, azonban sajnos nem sokáig örülhetett, hiszen nemrégiben elvesztette a kisbabáját, ami teljesen megviselte az örökké mosolygós Edinát.

Edina nem hagyta, hogy sokáig a mélybe húzza ez a tragédia, ezért próbált mihamarabb visszatérni a megszokott rutinjához, pörgős mindennapjaihoz. A követők nagy örömére izgalmas témát dobott szépségkirálynő, amiről mindenkinek meg volt a véleménye.

Korlátok vagy szabadság?



Sokszor belefutok gyerekneveléssel kapcsolatos témákba, olyanokba is amik számomra nagyon érdekesek és őszintén érdekel, hogy ti mit gondoltok róla. Ma pont egy amerikai és egy kínai összehasonlítást olvastam.



Amerikában azt mondják a gyereknek, hogy bármi lehetsz ami csak szeretnél. Maximális a szabadság és a gyerek dönt. Lényegében azt csinálhat amihez csak kedve van, beleértve a képernyőidőt is.



Ezzel szemben Kínában a szülők döntenek. Ők azt mondják, hogy a gyerekek nem képesek még dönteni. Nem tudják, hogy mi a jó nekik. Ott a szülők határozzák meg a hobbit a tanulást és a napirendet is.

Kevesebb választás, több fegyelem.



Vajon melyik a jobb? Szerintem ez egy érdekes kérdés amin személy szerint én elgondolkodtam. Mi készít fel jobban az életre, a korlátok vagy a szabadság? A választási lehetőségek vagy inkább egy meghatározott irány?



Kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről

- osztotta meg sorait Kulcsár Edina az Instagram oldalán.