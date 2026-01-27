„Miért kell ebben is a rosszat keresni?” – G.w.M Kulcsár Edina védelmére kelt

Kulcsár Edina korábban dicsérte, hogy számos családtámogatási program működik hazánkban, ami nagy segítséget nyújt a hétköznapokban a szülők számára. Azonban a négygyermekes anyukát több támadás is érte emiatt.

G.w.M és Kulcsár Edina Fotó: Szabolcs László

G.w.M pedig most ezt megelégelte, és egy TikTok-videóban fakadt ki, amelyet azért készített, hogy megvédje gyermekei édesanyját, Kulcsár Edinát.

Kinek mi köze van ahhoz, hogy egy gyereked van, vagy hat gyereket nevelsz, miért kell mindig csak a rosszat látni

– mondta a rapper.

G.w.M felesége védelmére kelt

„Miért több a két- vagy többgyermekes anyukáknak a támogatás? Azért, mert több gyereket nevel! Szerintem nem kell ahhoz matematikusnak lenni, hogy kiszámold, hogy sokkal több a rezsid több gyerekkel, mint egy gyerekkel. Az egygyermekes anyukáknak is tisztelet és a Jóisten áldjon titeket, hogy életet hoztatok a világra, de nem kell beleállni abba, aki sokkal több gyermeket nevel. Ha rosszulesik, hogy többgyermekes édesanyák sokkal több támogatást kapnak, akkor szülni kell még gyereket és akkor te is kapni fogsz támogatásokat. Tisztelet a kivételnek, aki nehézséggel szül, vagy nem lehet több gyermeke” – idézi a Bors a rappert, aki ezután részletesen beszámolt arról, pontosan mennyivel jobban járnak azok az édesanyák, akik kettő vagy több gyermeket nevelnek.

G.w.M szeretné, ha az emberek nem csak a rosszat látnák mindenben Fotó: Szabolcs László

G.w.M is kiemelte a legfontosabb kedvezményeket

Szeretném felhívni a figyelmét, hogy milyen támogatások vannak, mire érdemes rámenni. Amit leginkább kiemelnék, az a személyi jövedelemadó, vagyis az szja-mentesség, illetve a csed és gyed. Legyünk jó sokan magyarok, csók a szívetekre, ne bántsátok, szeressétek és biztassátok egymást!

– kérte videójában G.w.M.