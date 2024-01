Szentkirályi Alexandra: Nehezített pályán, de az új évre is tartjuk a céljainkat

Magyarország kormányának szóvivője, Szentkirályi Alexandra videóban mondott újévi köszöntőt, és arról is beszélt, hogy nehéz volt 2023, 2024 pedig reményteli. Elmondta, hogy a háború, illetve a migráció is nehezíti a dolgokat, de a kormány 2024-ben is tartani fogja a célokat – továbbra is megvédésre kerül Magyarország békéje és biztonsága, a magyar gazdaság és a magyar emberek munkahelye.

Nehezített pályán, de az új évre is tartjuk a céljainkat

– mondta a kormányszóvivő.

Szentkirályi Alexandra / Fotó: Origo

Szentkirályi Alexandra arról is tájékoztatott, hogy több családtámogatási program is megkönnyíti a magyar családok életét, illetve a nyugdíjasok is örülhetnek, hiszen emelt nyugdíj érkezik januárban – itt lehet megtekinteni a teljes videót további részletekért: