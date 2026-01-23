RETRO RÁDIÓ

Megrendítő vallomást tett Kulcsár Edina: Elvesztette a babát

Megrázó bejelentés! Kulcsár Edina megrendítő vallomást tett közösségi oldalán születendő gyermekével kapcsolatban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.23. 08:00
Kulcsár Edina egy kérdezz-feleleket indított Instagramon, ahol követői nyíltan feltehették neki a kérdéseiket. A modell mindenre őszintén válaszolt és egy olyan hírt is megosztott, amire senki nem számított: nemrég elvesztette babáját – közölte a Bors. Edina megtörten és szűkszavúan nyilatkozott a témában, melynél elmondta: mélypontra került.

Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Kulcsár Edina élete mélypontra került: elvesztette babáját

Kulcsár Edina és G.w.M imádja a gyerekeket és soha nem titkolták, hogy szeretnék, ha a jövőben is bővülne a családjuk.

G.w.M nemrég Hajdú Péter műsorában kotyogta el, hogy az egykori szépségkirálynő a harmadik közös babájukkal várandós.

Azóta nem érkezett újabb hír a babáról. Most azonban a követők által kedvelt "kérdezz-felelek"-ben szerepelt egy kérdés a terhességgel kapcsolatban, amire Kulcsár Edina megrendítően válaszolt.

Nem úgy volt, hogy terhes vagy??? Elvileg

– tették fel a kérdést, amire Edina szűkszavúan válaszolt:

De! Úgy volt, viszont sajnos már nincs így. Itt a mélypont

Fotó: Kulcsár Edina Instagram-történet

Edina soraiból kiolvasni az erős fájdalmat és a tragédia feldolgozásához biztos neki és G.w.M-nek is még időre van szüksége.

 

