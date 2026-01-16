RETRO RÁDIÓ

Meghalt Koltai János, a Szomszédok sztárja

A Szomszédok című teleregény Gábor Gáborja 90 éves volt. Koltai János számtalan színházi és filmszerepben remekelt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.16. 17:17
gyászhír Koltai János Szomszédok

Meghalt Koltai János színművész, díszlettervező, filmrendező, képzőművész – írja a Bors. A Jászai-Mari-díjas művész 90 éves volt, pályafutása során számtalan színházi és filmes szerepben láthatták a nézők.

(Fotó: MTI/Soós Lajos)

Gyászhír: elhunyt Koltai János színművész, 90 éves volt

Szerepelt a Két félidő a pokolban című moziban, az Oldás és kötésben, a Pacsirtában, a Magyar Passióban, a Julianus Barátban, a Rosszemberekben, a legtöbben mégis  a Szomszédok című teleregényből ismerik, melyben a dörzsölt vállalkozót, Gábor Gábort alakította.

A legtöbben így emlékszünk rá:

 

