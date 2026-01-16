Meghalt Koltai János, a Szomszédok sztárja
A Szomszédok című teleregény Gábor Gáborja 90 éves volt. Koltai János számtalan színházi és filmszerepben remekelt.
Meghalt Koltai János színművész, díszlettervező, filmrendező, képzőművész – írja a Bors. A Jászai-Mari-díjas művész 90 éves volt, pályafutása során számtalan színházi és filmes szerepben láthatták a nézők.
Gyászhír: elhunyt Koltai János színművész, 90 éves volt
Szerepelt a Két félidő a pokolban című moziban, az Oldás és kötésben, a Pacsirtában, a Magyar Passióban, a Julianus Barátban, a Rosszemberekben, a legtöbben mégis a Szomszédok című teleregényből ismerik, melyben a dörzsölt vállalkozót, Gábor Gábort alakította.
A legtöbben így emlékszünk rá:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre