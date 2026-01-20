RETRO RÁDIÓ

Akárhogy is nézzük, az ott bizony a 61 éves Keresztes Ildikó kerek feneke – Fotó!

Ez a látvány garantáltan megolvasztja a legkeményebb jégtáblákat is. Keresztes Ildikó mesés helyen lazít!

Szerző: Doris
Létrehozva: 2026.01.20. 14:00
keresztes ildikó tél élet énekesnő

Keresztes Ildikó ékes példája annak, hogy a kor nem több egy számnál, az aranytorkú énekesnő ugyanis 61 évesen is elképesztő formában van.

Keresztes Ildikó megmutatta az idomait.
Keresztes Ildikó magánélete kapcsán keveset árul el általában, mostani fotója azonban felrobbantotta a netet (Fotó: MTVA)

A Máté Péter-díjas előadóművésznek a napokban elege lett a Magyarországon uralkodó zord télből, fagyos időjárásból, ezért ideiglenesen egy festői szépségű és mediterrán klímájú országba tette át a székhelyét. Ez pedig természetesen azt is jelenti, hogy minél magasabbra szökik a hőmérő higanyszála, annál kevesebb a textil Keresztes Ildikó szoborszerű testén.

„Mert néha nekem is jár. A többi privát szféra... Ti meg élvezzétek a telet, főleg, hogy végre van. Mindenkinek szép napot!"

– üzente az énekesnő a medence partjáról.

A képet elnézve persze nemcsak Ildikó idomain ámultunk el, hanem azon is elgondolkodtunk, hogy vajon mennyi ideig tartott neki a tökéletes fotó elkészítése.

Keresztes Ildikó mindig képes megújulni

Keresztes Ildikó szerint az életben sokszor adódhat úgy, hogy újra kell kezdeni dolgokat: munkát, kapcsolatokat, akár teljesen új helyen is. Ő 18 éves sem volt, amikor elhagyták Erdélyt, és azóta is többször újra kellett kezdenie az életét, volt, hogy súlyos betegség miatt – írta a Metropol.

„Ha valaki 61 évesen azt mondja, hogy nem kellett többször újrakezdeni, az biztos, hogy nem mond igazat. Többször újra kellett kezdeni. Mielőtt betöltöttem volna a 18-at, eljöttünk Erdélyből édesanyámmal. Otthagytam a baráti körömet, a családomat, a családi házat, a sportolói múltamat, mindent. Tényleg a nulla alattról kellett elkezdeni”

– mesélte a Marosvásárhelyen született énekesnő.

Szerinted is egészen hihetetlen Keresztes Ildikó kora?

 

Top hírek

