Akárhogy is nézzük, az ott bizony a 61 éves Keresztes Ildikó kerek feneke – Fotó!

Keresztes Ildikó ékes példája annak, hogy a kor nem több egy számnál, az aranytorkú énekesnő ugyanis 61 évesen is elképesztő formában van.

Keresztes Ildikó magánélete kapcsán keveset árul el általában, mostani fotója azonban felrobbantotta a netet (Fotó: MTVA)

A Máté Péter-díjas előadóművésznek a napokban elege lett a Magyarországon uralkodó zord télből, fagyos időjárásból, ezért ideiglenesen egy festői szépségű és mediterrán klímájú országba tette át a székhelyét. Ez pedig természetesen azt is jelenti, hogy minél magasabbra szökik a hőmérő higanyszála, annál kevesebb a textil Keresztes Ildikó szoborszerű testén.

„Mert néha nekem is jár. A többi privát szféra... Ti meg élvezzétek a telet, főleg, hogy végre van. Mindenkinek szép napot!"

– üzente az énekesnő a medence partjáról.

A képet elnézve persze nemcsak Ildikó idomain ámultunk el, hanem azon is elgondolkodtunk, hogy vajon mennyi ideig tartott neki a tökéletes fotó elkészítése.

Keresztes Ildikó mindig képes megújulni

Keresztes Ildikó szerint az életben sokszor adódhat úgy, hogy újra kell kezdeni dolgokat: munkát, kapcsolatokat, akár teljesen új helyen is. Ő 18 éves sem volt, amikor elhagyták Erdélyt, és azóta is többször újra kellett kezdenie az életét, volt, hogy súlyos betegség miatt – írta a Metropol.

„Ha valaki 61 évesen azt mondja, hogy nem kellett többször újrakezdeni, az biztos, hogy nem mond igazat. Többször újra kellett kezdeni. Mielőtt betöltöttem volna a 18-at, eljöttünk Erdélyből édesanyámmal. Otthagytam a baráti körömet, a családomat, a családi házat, a sportolói múltamat, mindent. Tényleg a nulla alattról kellett elkezdeni”

– mesélte a Marosvásárhelyen született énekesnő.

Szerinted is egészen hihetetlen Keresztes Ildikó kora?