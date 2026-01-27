Hisztizett a kegyvesztett András herceg, nem akart kiköltözni az otthonából

A királyi családból kitagadott kegyvesztett András a körülötte kialakult botrányok miatt kénytelen elhagyni otthonát. Sokáig nem lehetett tudni, hol lesz az egykori rangjától megfosztott herceg új lakhelye, végül azonban testvére gondoskodott az elhelyezéséről.

Károly király birtokára költözik a kegyvesztett Andrást – Fotó: Bors

Kisebb házba kell költöznie a kegyvesztett Andrásnak

York egykori hercege hamarosan Károly király sandringhami birtokán található ingatlanba költözik. A 65 éves egykori herceg várhatóan heteken belül végleg elhagyja 30 férőhelyes Royal Lodge-i otthonát, hogy a király sandringhami magánbirtokán található házba költözzön.

Bár az ingatlan mérete önmagában megfelelőnek tűnik, a hírek szerint András egyáltalán nem lelkesedik az új lakberendezésért. Ennek oka feltehetően az, hogy a még felújítás alatt álló ház jóval kisebb, mint a Royal Lodge, és mindössze öt hálószobával rendelkezik.

Úgy tudni, András a múlt héten járt először a „romos” állapotú ingatlanban, ahol állítólag hevesen kifogásolta annak méretét. A feltételezések szerint nemcsak a több melléképülettel rendelkező ház mérete okozott csalódást számára, hanem az ingatlannal jelenleg fennálló egyéb problémák is tovább növelhetik elégedetlenségét.

A napokban kártevőirtók jelentek meg az épületnél, feltehetően András kérésére vagy intézkedésére, emellett az ingatlant árvízveszély is fenyegetheti. Ez azért van, mert a ház árterületen található.

Bár ezen tényezők miatt az ingatlan nemkívánatosnak tűnhet, az elmúlt hetekben arról számoltak be, hogy a Marsh Farmon felújítási munkálatok folynak, és intézkedéseket tettek a herceg beköltözése előtt.

Az ingatlanra biztonsági kamerákat és biztonsági rendszereket telepítenek, valamint magas kerítést is felépítenek. Mindezek a kitagadott egykori herceg biztonságát és magánéletének védelmét segítik majd elő – írja a DailyExpress.