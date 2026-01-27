Ruhapróbával csalták el Hegyi Barbarát, volt nagy meglepetés

60 éves lett Hegyi Barbara, megható módon köszöntötte őt a Vígszínház, azzal csalták a helyszínre, hogy ruhapróbája lesz. A Jászai Mari-díjas színésznőt nagyon meghatotta a társulat figyelmessége.

Hegyi Barbara nagyon meghatódott Fotó: Frank Yvette/MW

Egy 60. születésnapot egy nő esetében nem kell annyira ünnepelni… de nem tudsz mit csinálni, a tény az tény. Nagyon megható volt a kollégák köszöntése. Úszni, lubickolni, pancsolni a szeretetben nagyon jó érzés. Nagyon drágák voltak...

– emlékezett a Vígszínház társulatának köszöntésére a színésznő. Mint minden meglepetésbuli esetében, itt is hosszas szervezésre volt szükség.

Egy ruhapróbára hívtak, de én próbálkoztam, hogy ezt a ruhapróbát offoljuk… ekkor az asszisztens, Patkós Geri, aki az egyik főszervezője volt az egésznek, az mondta, hogy ruhapróbád van… értsd jól... de rövid lesz!

Ebből, a hangsúlyból már tudta, hogy valami készül, de meghatotta, hogy nagyon sokat dolgoztak vele, próbáltak is: Orosz Ákos írta a szöveget, Kovács Adrián írta a zenét. „Éreztem, hogy mennyire szeretetteljes társaság ez, és milyen jó, hogy köztük vagyok… hálás vagyok, hogy velük lehetek, szerencsés vagyok” – tette hozzá a Mokkában.



Pár napja a Facebookon arról írt, hogy korábban arra gondolt, hogy a jobb lenne átaludni ezeket a napokat, a 60. születésnap körül, csak essen túl rajta.

De csodálatos emberek nagy szeretete isteni ünneppé tette a születésnapomat. Úsztam a szeretetben, sőt pancsoltam benne! Ez mindig nagyon megható, el vagyok kényeztetve. Szóval köszönöm a Vígszínháznak, a barátaimnak és a családomnak ezt a törődést, a lányomnak, Rozinak, hogy motorja az egésznek. Hálás vagyok és boldog, hogy köztetek élhetek.

Hegyi Barbara önálló esttel is fellép

A színésznő a Történetek a konyhámból című estben is látható. Az önálló estje nagy siker, március végéig minden jegy elkelt.

„A Park Kiadó gondozásában jó pár éve megjelent recepteskönyveimet családtagjaim ételhez, főzéshez, asztalhoz, ünnephez kapcsolható történetei színesítették.”

Egy ötlet, egy gondolat mentén kezdett alakulni az az elképzelés, hogy ezeket a történeteket osszam meg az erre kíváncsi nézőkkel önálló estként.

„Hónapokon át gyúrtuk a családi sztorikat, amik végül megrajzolják az én családfámat és humorral, derűvel, fájdalmas szépséggel tudják elmesélni a mi generációnk kapcsolódását a hagyományainkhoz és szokásainkhoz, az ételeinkhez és az ünnepeinkhez” – írta róla a Vígszínház oldalán.