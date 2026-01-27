Ruhapróbával csalták el Hegyi Barbarát, volt nagy meglepetés
Nem nagyon akart ruhapróbára menni, de végül nem bánta meg, a társulat ugyanis kifejezetten készült a köszöntésre. Hatvanéves lett a Vígszínház színésznője, Hegyi Barbara, aki 30 éve társulati tag: arról is mesélt, hogy korában úgy gondolta, praktikusabb lenne átaludni ezt az évfordulót.
60 éves lett Hegyi Barbara, megható módon köszöntötte őt a Vígszínház, azzal csalták a helyszínre, hogy ruhapróbája lesz. A Jászai Mari-díjas színésznőt nagyon meghatotta a társulat figyelmessége.
Egy 60. születésnapot egy nő esetében nem kell annyira ünnepelni… de nem tudsz mit csinálni, a tény az tény. Nagyon megható volt a kollégák köszöntése. Úszni, lubickolni, pancsolni a szeretetben nagyon jó érzés. Nagyon drágák voltak...
– emlékezett a Vígszínház társulatának köszöntésére a színésznő. Mint minden meglepetésbuli esetében, itt is hosszas szervezésre volt szükség.
Egy ruhapróbára hívtak, de én próbálkoztam, hogy ezt a ruhapróbát offoljuk… ekkor az asszisztens, Patkós Geri, aki az egyik főszervezője volt az egésznek, az mondta, hogy ruhapróbád van… értsd jól... de rövid lesz!
Ebből, a hangsúlyból már tudta, hogy valami készül, de meghatotta, hogy nagyon sokat dolgoztak vele, próbáltak is: Orosz Ákos írta a szöveget, Kovács Adrián írta a zenét. „Éreztem, hogy mennyire szeretetteljes társaság ez, és milyen jó, hogy köztük vagyok… hálás vagyok, hogy velük lehetek, szerencsés vagyok” – tette hozzá a Mokkában.
Pár napja a Facebookon arról írt, hogy korábban arra gondolt, hogy a jobb lenne átaludni ezeket a napokat, a 60. születésnap körül, csak essen túl rajta.
De csodálatos emberek nagy szeretete isteni ünneppé tette a születésnapomat. Úsztam a szeretetben, sőt pancsoltam benne! Ez mindig nagyon megható, el vagyok kényeztetve. Szóval köszönöm a Vígszínháznak, a barátaimnak és a családomnak ezt a törődést, a lányomnak, Rozinak, hogy motorja az egésznek. Hálás vagyok és boldog, hogy köztetek élhetek.
Hegyi Barbara önálló esttel is fellép
A színésznő a Történetek a konyhámból című estben is látható. Az önálló estje nagy siker, március végéig minden jegy elkelt.
„A Park Kiadó gondozásában jó pár éve megjelent recepteskönyveimet családtagjaim ételhez, főzéshez, asztalhoz, ünnephez kapcsolható történetei színesítették.”
Egy ötlet, egy gondolat mentén kezdett alakulni az az elképzelés, hogy ezeket a történeteket osszam meg az erre kíváncsi nézőkkel önálló estként.
„Hónapokon át gyúrtuk a családi sztorikat, amik végül megrajzolják az én családfámat és humorral, derűvel, fájdalmas szépséggel tudják elmesélni a mi generációnk kapcsolódását a hagyományainkhoz és szokásainkhoz, az ételeinkhez és az ünnepeinkhez” – írta róla a Vígszínház oldalán.
Hegyi Barbara, aki a válásáról is őszintén mesélt, nemrég büszkén rakott ki közös képet lányával, lányával, Rozival, a kommentelők szerint nagy a hasonlóság.
Nagy szeretettel köszöntötte a Vígszínház 65. születésnapján Méhes Lászlót is!
„A Jászai Mari-díjas színművész kisebb megszakítással közel 30 éve a Vígszínház társulatának tagja. A közönség számos meghatározó előadásban találkozhatott vele, többek között a Csókos asszony, a Rémségek kicsiny boltja, a Kőműves Kelemen, A Karamazov testvérek vagy az Óz, a csodák csodája színpadán. A dzsungel könyve 1996-os bemutatója óta Ká, a szeszélyes kígyó szerepében látható. A padlás című musical egyik különleges szereplője, ugyanis az 1988-as bemutatón Hercegként, az 500 éves, finomlelkű szellemként lépett színpadra, jelenleg pedig a Detektívet játssza, aki még önmagát is kinyomozza. Az Igazából komédiában Chandler Tate rendezőt alakítja, a Liliomfiban Edét, a Pinokkióban pedig Páncélszívet és a Porondmestert. Emellett látható Az ember, aki elvesztette az időt, A kastély és a Sirály című előadásokban is. Az évad hátralévő részében a Frankenstein – A modern Prométheusz bemutatójában Alphonse Frankenstein szerepében találkozhat vele a közönség a Vígszínházban” – olvasható a szövegben.
