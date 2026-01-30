RETRO RÁDIÓ

„Szeretem, hogy magabiztosabb vagyok, mint valaha” – Az időtlen szépségű Halle Berry elképesztő formában lépett a vörös szőnyegre

Minden szem a gyönyörű Halle Berryre szegeződött, aki dacol az idő múlásával. Az egykori Macskanő sztárja nem engedi, hogy egyhamar elfelejtsék.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.30. 11:30
Módosítva: 2026.01.30. 12:50
Halle Berry színésznő bomba test

A szépséges színésznő, Halle Berry felejthetetlen londoni vörös szőnyeges megjelenésérről beszél mindenki, amit szerdán rendeztek meg a színésznő legújabb filmje, Crime 101 premierjének alkalmából. A Bart Layton rendezte thriller bemutatója február 13-án várható. A  barna szépség korábban elmondta, hogy számára kiváltság az öregedés, sőt elárulta kedvenc bőrápolási termékét is a rajongók nagy örömére.

alt=Halle Berry fekete, mélyen dekoltált blézerben pózol
A szépséges Halle Berry mindig tudja, mivel vonja magára a figyelmet a vörös szőnyeges megjelenéseken  Fotó: AFP

Mi a titka Halle Berry szépségének?

Az 59 éves színésznő egy mélyen dekoltált fekete bodyban és egy ezüst, ékkövekkel díszített szoknyában mutatta meg alakját a Crime 10 londoni premierjén. Megjelenését fekete platform sarkú cipővel, hosszú, virágos nyaklánccal és vastag gyűrűkkel egészítette ki. Haját lágy hullámokban viselte, sminkje pedig természetes, nude árnyalatú volt.

Az egykori Macskanő sztárja még pózolt is Chris Hemsworthszel, Bart Laytonnal, Monica Barbaróval, a zsűritaggal és Mark Ruffalóval.

A  rövid interjúk alkalmával elárulta a szépséges színésznő, hogy a kedvenc bőrápolási termékei közé tartozik a Lancôme Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol. Kiemelte, hogy nagyon szereti használni ezt a terméket, mivel a perimenopauza szakaszába lépve bőre sokkal szárazabb lett, mint valaha. 

Szeretem, hogy magabiztosabb vagyok, mint valaha. Jól érzem magam a bőrömben; vigyázok a bőrömre. Nem arról van szó, hogy eltüntessük a ráncokat. Minden egyes vonalat kiérdemelünk, és ez így van rendjén. Ez is része a szépségünknek, ahogy öregszünk. Amit ez tesz, az csupán annyi, hogy finomítja ezeket a vonalakat, így nem kell elveszítened a mosolyodat

– fejtette ki a színésznő.

A színésznő előszeretettel pózol bikiniben is a közösségi oldalain a férfi rajongók nagy örömére, ezzel hangsúlyozva, hogy nem számít, mit gondolnak róla mások – írja a Page Six.

A szépséges Halle Berry legújabb filmjének, Crime 101 premierjén ilyen csodásan nézett ki!

@voici_mag Halle Berry au gala UK de Crime 101 Toujours divine, Halle Berry a assisté à l’avant-première gala du film Crime 101, qui s’est tenue ce 28 janvier à l’Odeon Luxe Leicester Square. Une soirée glamour sous les projecteurs pour célébrer ce thriller très attendu. De quoi ça parle ? Sur la côte pacifique, une série de vols de bijoux attire l’attention de la police, liée aux cartels colombiens. Mais l’inspecteur Lou Lubesnick soupçonne quelqu’un d’autre… #halleberry #crime101 ♬ stay high - favsoundds

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu