„Szeretem, hogy magabiztosabb vagyok, mint valaha” – Az időtlen szépségű Halle Berry elképesztő formában lépett a vörös szőnyegre

A szépséges színésznő, Halle Berry felejthetetlen londoni vörös szőnyeges megjelenésérről beszél mindenki, amit szerdán rendeztek meg a színésznő legújabb filmje, Crime 101 premierjének alkalmából. A Bart Layton rendezte thriller bemutatója február 13-án várható. A barna szépség korábban elmondta, hogy számára kiváltság az öregedés, sőt elárulta kedvenc bőrápolási termékét is a rajongók nagy örömére.

A szépséges Halle Berry mindig tudja, mivel vonja magára a figyelmet a vörös szőnyeges megjelenéseken Fotó: AFP

Mi a titka Halle Berry szépségének?

Az 59 éves színésznő egy mélyen dekoltált fekete bodyban és egy ezüst, ékkövekkel díszített szoknyában mutatta meg alakját a Crime 10 londoni premierjén. Megjelenését fekete platform sarkú cipővel, hosszú, virágos nyaklánccal és vastag gyűrűkkel egészítette ki. Haját lágy hullámokban viselte, sminkje pedig természetes, nude árnyalatú volt.

Az egykori Macskanő sztárja még pózolt is Chris Hemsworthszel, Bart Laytonnal, Monica Barbaróval, a zsűritaggal és Mark Ruffalóval.

A rövid interjúk alkalmával elárulta a szépséges színésznő, hogy a kedvenc bőrápolási termékei közé tartozik a Lancôme Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol. Kiemelte, hogy nagyon szereti használni ezt a terméket, mivel a perimenopauza szakaszába lépve bőre sokkal szárazabb lett, mint valaha.

Szeretem, hogy magabiztosabb vagyok, mint valaha. Jól érzem magam a bőrömben; vigyázok a bőrömre. Nem arról van szó, hogy eltüntessük a ráncokat. Minden egyes vonalat kiérdemelünk, és ez így van rendjén. Ez is része a szépségünknek, ahogy öregszünk. Amit ez tesz, az csupán annyi, hogy finomítja ezeket a vonalakat, így nem kell elveszítened a mosolyodat

– fejtette ki a színésznő.

A színésznő előszeretettel pózol bikiniben is a közösségi oldalain a férfi rajongók nagy örömére, ezzel hangsúlyozva, hogy nem számít, mit gondolnak róla mások – írja a Page Six.

A szépséges Halle Berry legújabb filmjének, Crime 101 premierjén ilyen csodásan nézett ki!