Imalánc indult Fenyő Miklós gyógyulásáért

Csongrádi Kata felhívást tett közzé a közösségi oldalán, amiben arra kéri követőit, hogy imádkozzanak Fenyő Miklós életéért, mielőbbi felgyógyulásáért. Hiszen ő is nagyon aggódik a legendás énekesért, ahogy rajongók ezrei.

Csongrádi Kata is imádkozik Fenyő Miklósért (Fotó: Csongrádi Kata)

Fenyő Miklós jó ideje kórházban van

Fenyő Miklós január 11-én került kórházba súlyos tüdőgyulladással. Koncertjeit lemondták, a menedzsere szerint hosszú felépülés vár rá még azután is, ha majd kikerül a kórházból. A Hungária frontemberének állapotáról a család kérésére nem közölnek bővebbet, de az bizonyos, hogy a következő két hónapban nem állhat színpadra. Csongrádi Kata pedig a rajongóival összefogva próbál segíteni Fenyő mielőbbi gyógyulásában.

Kedves Barátaim! Mivel S. Nagy István kapcsán többször sikerrel jártunk…, kérem, hogy most Imádkozzunk Fenyő Miklós életéért, hogy súlyos tüdőgyulladásából mielőbb felépüljön.

Bejegyzésében a színművésznő arra hivatkozik, hogy annakidején háromszor kezdeményezett imaláncot a férjéért, S. Nagy Istvánért és mindhárom alkalommal sikerült őt visszaimádkozni az életbe, holott az orvosok már lemondtak róla.

Huszonöt évvel hosszabbítottuk meg így az életét. De nemcsak érte indítottam imaláncot, máskor is imádkoztunk beteg szeretteimért, barátaimért. Hiszek az ima erejében és abban, hogy a Jóisten meghallja a kéréseinket. Mindenkit kérek, imádkozzon a tüdőgyulladásban szenvedő Fenyő Miklós mielőbbi gyógyulásáért, én is ezt teszem

– mondta a Metropolnak Csongrádi Kata.

Csongrádi Kata ezzel a fotóval indította el az imaláncot, ami 2015-ben készült, amikor Fenyő Miklósnak átadta a Slágergyáros című, S. Nagy Istvánról szóló könyv tiszteletpéldányát. A kötetben ugyanis Fenyő Miklós is nyilatkozik, elmeséli, hogyan írták meg az ES-sel közös slágerüket, ami azóta is minden házibuli elengedhetetlen kelléke: "Csavard fel a szőnyeget"

(Fotó: Csongrádi Kata)

Fenyő Miklós nem lehet ott a vasárnapi S. Nagy István emlékkoncerten, amit idén Minden szónál többet ér egy dal címmel rendeznek meg a Csokonai Rendezvényházban, méghozzá dupla teltházzal. Annyira gyorsan betelt ugyanis a 3 órára meghirdetett előadás, hogy este 7-kor újra színpadra lépnek Csongrádi Kata és vendégei. Ahogyan mindig, úgy most is elmesélik majd, hogyan született a Csavard fel a szőnyeget című örökzöld.

Persze most is elénekeljük ezt a slágert, hogy táncra perdüljön a nézők lelke és szeretettel gondolunk Fenyő Mikire

- fejezte be Csongrádi Kata.