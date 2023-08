Csongrádi Kata megcsinálta! 200 km-t gyalogolt

Nem semmi teljesítmény, hogy valaki 70 évesen 200 km-t gyalogoljon a tűző napon, hegyi körülmények között, lakatlan területen. Csongrádi Kata mégis, szinte problémamentesen megcsinálta. Az énekesnő elképesztő energiáit ismerve, persze szinte biztosak voltunk benne, hogy sikerülni fog, de azért benne volt a bizonytalansági faktor is a dologban: mi van, ha a teste mégsem bírja ezt az extrém fizikai terhelést?

Csongrádi Kata megállíthatatlan. Szó szerint... Fotó: Csongrádi Kata/Facebook

Csapatmunka

A színész-énekesnő már hónapokkal ezelőtt belevágott a felkészülésbe. Kata négy hónapja minden egyes nap nyolc kilométert gyalogolt, hogy a kondíciója megfelelő legyen az úthoz, arra azonban nem lehetett felkészülve, ami Olaszország gyönyörű dombos, erdei útjain várt rá. Az egyik nehezítő tényező a nagy meleg volt, az ország északi felén is hőség tombolt az elmúlt napokban. Emellett Kata útitársakkal indult neki, és mivel többen voltak, a csoportnak folyamatosan alkalmazkodnia kellett, hogy mindenkinek megfelelő legyen a sétatempó, a pihenők közötti távolság, a szálláshelyek és még sorolhatnánk. Arról nem is beszélve, hogy hiába a kényelmes cipő, a sok sétától folyamatosan vízhólyagok keletkeztek a lábain, plusz voltak olyan veszélyes helyzetben is, amikor egy komplett vaddisznócsalád állta útjukat.

Kata kalandot keresett és meg is találta Fotó: Csongrádi Kata/Facebook

Győzelem!

Csongrádi Katát augusztus 29-én, szerdán kerestük telefonon, hiszen ezen a napon telt le a tíz nap, melyet kitűzött maga elé a célja elérése érdekében. A telefon csörgött, majd láss csodát, Kata csilingelő hangon szólt bele: Assisiben vagyok! – Ami azt jelenti, hogy teljesítette a távot, és időben megérkezett a célhoz.

Nagyon boldog vagyok, elégedett és rettentő fáradt

– mondta a Metropol megkeresésére Kata, majd hozzá tette:

Kicsit pihenek, aztán mesélek bővebben. És van nagyon sok fotóm is, abból is mutatok majd. Most mennem kell, megünnepelni a sikert

– zárta szavait.