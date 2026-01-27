Érdekes fejlemény! Könyvet ír szüleiről Brooklyn Beckham?

Valljuk be! Szinte nincs olyan, aki ne követné az elmúlt hónapokban egyre erősödő Beckham-család éppen aktuális balhéját. Victoria és David Beckham legidősebb fia, Brooklyn meglehetősen kemény pillanatokat okozott a család életébe, amikor nemrég egy Instagram-történet halmazt osztott meg az elmúlt évekbeli sérelmeiről. Köztük arról, mennyire feszélyezve érezte magát saját esküvőjén, amikor anyja, Victoria "nem oda illően" táncolt vele. Most a hírek szerint a Penguin Random House kiadó (amely Harry herceg könyve mögött áll) rácsapna a család botrányainak kínzó részleteibe és megosztaná a világgal Brooklyn álláspontját. A fiatal párnak állítólag hatalmas ajánlatot tettek a mindent kitáró könyvre – közölte a Mirror.

Könyvet ír sérelmeiről Brooklyn Beckham?

Fotó: Doug Peters

Könyvet írnak a Beckham-család botrányairól?

A hírek szerint a Penguin Random House jelenleg tárgyalásokat folytat Brooklynnal és feleségével, Nicolával, mivel nagyon szeretnének könyvszerződést kötni velük.

Brooklyn múlt héten okozott hatalmas felhajtást Instagramon közzétett nyilatkozatával, amiben egyértelművé tette, hogy nem érdekli a kibékülés. David Beckham erről körülhatároltan nyilatkozott és az internet jó célra való használatáról beszélt. Míg fia, Brooklyn előtte nem sokkal nyilatkozatában így fogalmazott:

Az 500 fős esküvői vendégsereg előtt Marc Anthony a színpadra hívott engem, ahol a program szerint a feleségemmel közös romantikus táncunk következett volna, ehelyett azonban az anyám várt ott, hogy velem táncoljon. Mindenki előtt rendkívül oda nem illően táncolt velem

Hozzátette, hogy soha nem érezte magát ennyire kellemetlenül. Brooklyn kirobbanó nyilatkozata megosztotta a Beckham-rajongókat - egy részük Victoria, más részük Brooklyn és felesége pártjára állt.

A 2022-es esküvő egyik inasa elmondta a The Sunnak, hogy Nicola a nagy nap után ultimátum elé állította Brooklynt.

Nicola a probléma, és ő az oka annak, hogy Brooklyn és a szülei nem beszélnek egymással. A tánc körüli vita után azt mondta Brooklynnak Davidre és Victoriára utalva: ‘Nem akarok a közelükben lenni, döntened kell: ők vagy én.’

Ugyan a vélemények nagyon megosztóak és az sem segít a viszály rendezésében, hogy minden nagyközönség előtt történik. Egy bennfentes így nyilatkozott a lehetséges könyv megírásáról:

Mindenki verseng azért, hogy megszerezze a sztorit. Ezeknek a kiadóknak nincs semmilyen lojalitásuk Victoria és David Beckham iránt. Boldogan fizetnek azért, hogy Brooklyn végre mindent kiírjon magából

Majd hozzátette: