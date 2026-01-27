RETRO RÁDIÓ

Érdekes fejlemény! Könyvet ír szüleiről Brooklyn Beckham?

Le akarnak csapni a sztorira. A Harry herceg könyvét kiadó cég újabb botrányokkal teli könyvet szeretne piacra dobni. Már egyeztetnek is Brooklyn Beckhammel és feleségével a lehetséges megállapodásról.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2026.01.27. 11:30
Valljuk be! Szinte nincs olyan, aki ne követné az elmúlt hónapokban egyre erősödő Beckham-család éppen aktuális balhéját. Victoria és David Beckham legidősebb fia, Brooklyn meglehetősen kemény pillanatokat okozott a család életébe, amikor nemrég egy Instagram-történet halmazt osztott meg az elmúlt évekbeli sérelmeiről. Köztük arról, mennyire feszélyezve érezte magát saját esküvőjén, amikor anyja, Victoria "nem oda illően" táncolt vele. Most a hírek szerint a Penguin Random House kiadó (amely Harry herceg könyve mögött áll) rácsapna a család botrányainak kínzó részleteibe és megosztaná a világgal Brooklyn álláspontját. A fiatal párnak állítólag hatalmas ajánlatot tettek a mindent kitáró könyvre – közölte a Mirror.

Fotó: Doug Peters

Könyvet írnak a Beckham-család botrányairól?

A hírek szerint a Penguin Random House jelenleg tárgyalásokat folytat Brooklynnal és feleségével, Nicolával, mivel nagyon szeretnének könyvszerződést kötni velük.

@dailymailuk Sir David Beckham made his first public comments since his son Brooklyn’s extraordinary statement denouncing his family. Speaking on CNBC’s ‘Squawk Box’ Beckham said ‘children make mistakes’ and that ‘you have to let your children make mistakes’ after he was asked about the use of social media. 🎥CNBC #davidbeckham #brooklynbeckham #victoriabeckham ♬ original sound - Daily Mail UK

Brooklyn múlt héten okozott hatalmas felhajtást Instagramon közzétett nyilatkozatával, amiben egyértelművé tette, hogy nem érdekli a kibékülés. David Beckham erről körülhatároltan nyilatkozott és az internet jó célra való használatáról beszélt. Míg fia, Brooklyn előtte nem sokkal nyilatkozatában így fogalmazott:

Az 500 fős esküvői vendégsereg előtt Marc Anthony a színpadra hívott engem, ahol a program szerint a feleségemmel közös romantikus táncunk következett volna, ehelyett azonban az anyám várt ott, hogy velem táncoljon. Mindenki előtt rendkívül oda nem illően táncolt velem

Hozzátette, hogy soha nem érezte magát ennyire kellemetlenül. Brooklyn kirobbanó nyilatkozata megosztotta a Beckham-rajongókat - egy részük Victoria, más részük Brooklyn és felesége pártjára állt.

A 2022-es esküvő egyik inasa elmondta a The Sunnak, hogy Nicola a nagy nap után ultimátum elé állította Brooklynt.

Nicola a probléma, és ő az oka annak, hogy Brooklyn és a szülei nem beszélnek egymással. A tánc körüli vita után azt mondta Brooklynnak Davidre és Victoriára utalva: ‘Nem akarok a közelükben lenni, döntened kell: ők vagy én.’

Ugyan a vélemények nagyon megosztóak és az sem segít a viszály rendezésében, hogy minden nagyközönség előtt történik. Egy bennfentes így nyilatkozott a lehetséges könyv megírásáról:

Mindenki verseng azért, hogy megszerezze a sztorit. Ezeknek a kiadóknak nincs semmilyen lojalitásuk Victoria és David Beckham iránt. Boldogan fizetnek azért, hogy Brooklyn végre mindent kiírjon magából

Majd hozzátette:

Nyilvánvalóan rengeteg minden nyomja a lelkét, és lehet, hogy most jött el az ideje annak, hogy papírra vesse az igazságot. A labda teljes mértékben Brooklyn és Nicola térfelén van és az irodalmi lehetőségeik gyakorlatilag határtalanok – különösen, ha Brooklyn valóban úgy érzi, hogy van benne egy 300 oldalas könyv

@brooklynbeckham

Beef wellington x

♬ Good Cooking - Noctum47

A bizonyos esküvői táncról felvétel hiányában már a vicces, AI generált videók is megjelentek, amiben gúnyolják Brooklyn állításait. Ezeken Victoria lassan keringőzik fiával, amíg felesége oldalról figyeli a történteket. Természetesen a videós tartalom nem valódi!

@kreedworld Brooklyn Beckham’s first “special” wedding dance with wife Nicola Peltz descended into chaos when the bride ran off in tears — as his mom, Victoria Beckham, “nuzzled” into her son’s neck on the dance floor at their reception #davidbeckam #wedding #meme ♬ You Don't Own Me - Lesley Gore

 

