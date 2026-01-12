Badár Sándor: „Időnként távolságtartó vagyok”

Mielőtt Badár Sándor elutazik, mindig utánaolvas annak, hogy mi várhat rá. Ilyenkor elsősorban a meglepetést keresi, a kedvelt turistaútvonalakat.

Badár Sándor párja mellett találta meg a harmóniát (Fotó: RTL / hot! magazin)

Badár Sándor szeret egyedül utazni

„Szeretem a meglepetéseket, és szeretek felfedezni. Ha elmegyek egy idegen országba, akkor utánanézek, mi vár ott rám. Viszont azokat a lehetőségeket keresem, amik tartogatnak valami meglepetést. Sokan azt gondolják, hogy Ázsia veszélyes hely az európai ember számára, én viszont úgy gondolom, hogy az élet bölcsője” – árulta el a hot!-nak Badár Sándor.

Nem titkolja, szeret egyedül utazni. Azt mondja, ennek is megvan a maga varázsa. Ilyenkor az élet rákényszeríti arra, hogy keresse a baráti kapcsolatokat.

Szeretek egyedül utazni, mert ilyenkor az ember talán még jobban ki van szolgáltatva annak, hogy keresse a kapcsolatokat. Van, hogy kézzel-lábbal magyarázok, mivel nem beszélek nyelveket, viszont működik a dolog. És mivel látják azt, hogy érdeklődő vagyok, ezért szeretnek is beszélgetni velem.

Badár Sándor imád utazni, Ázsia a kedvencei közé tartozik (Fotó: archív / hot! magazin)

A színész szereti, ha időnként csak úgy megtörténnek vele a dolgok. Szerinte ennek ahhoz is köze van, ő hogyan viszonyul másokhoz. Öntörvényű, makacs. Olyan ember, aki nem igazán akar alkalmazkodni.

„Időnként távolságtartó vagyok. Van, hogy megkérdezik fellépés után, van-e kedvem leülni beszélgetni. Volt már rá példa, hogy igent mondtam, és azon kaptam magam, hogy észrevétlenül rohant el az este. De ha túl fáradt vagyok ahhoz, hogy másokat nyomorítsak, akkor hiába szeretnének közeledni, mert akkor csak azt érzik, hogy a művész úr ma hülye. Mégis nagyon sok barátom van, akikkel úgy ismerkedtem meg, hogy csak úgy odajöttek hozzám, és megszólítottak: »Szia, Sanyi!« És ez a fajta megközelítés sokkal jobban érdekel, mint az, amikor valaki a művész úrral szeretne találkozni” – mesélte el.

Badár Sándor nagyon büszke a fiára, Tamásra, aki sikeres bűvész (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Badár Sándor magánélete tabu

A színművész a magánéletéről egyáltalán nem szeret nyilatkozni. A válásától sem volt hangos a sajtó. Egy ideje boldog párkapcsolatban él, azonban a részletekbe nem kíván senkit beavatni.