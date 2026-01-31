„A melleimet majdnem elfelejtettem!” – szexi videót tett ki az Ázsia Expressz sztárja
Hűha! Nem akárkivel szerepel a szexi felvételen az Ázsia Expressz sztárja.
Édesanyja húgával, a szintén színésznő Tallós Andreával szexizett Barbinek Paula az Instagram-oldalán. A 2025-ös Ázsia Expressz sztárja, aki anyukájával, Tallós Ritával vágott bele az embert próbáló kalandba, előszeretettel készít vicces és szexi videókat a közösségi oldalára – férfi rajongói legnagyobb örömére.
Dögös videóval jelentkezett az Ázsia Expressz sztárja
„A melleimet majdnem elfelejtettem!” – írta Paula a friss videójához, melyen ijedten a kebleihez kap, majd behúzza a képbe édesanyja húgát, a jóval nagyobb kebelmérettel büszkélkedő Tallós Andreát, hogy ketten mosolyogjanak bele a kamerába.
„Kis cicik a legjobbak!”
– jegyzi meg egy rajongó.
„Bolondok!”
– reagál egy másik hozzászóló.
