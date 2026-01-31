„A melleimet majdnem elfelejtettem!” – szexi videót tett ki az Ázsia Expressz sztárja

Édesanyja húgával, a szintén színésznő Tallós Andreával szexizett Barbinek Paula az Instagram-oldalán. A 2025-ös Ázsia Expressz sztárja, aki anyukájával, Tallós Ritával vágott bele az embert próbáló kalandba, előszeretettel készít vicces és szexi videókat a közösségi oldalára – férfi rajongói legnagyobb örömére.

Barbinek Paula és édesanyja, Tallós Rita: elképesztően erős páros. Paula, az Ázsia Expressz sztárja anyukája húgával szexizett az Instagramon (Fotó: nanasipal / TV2)

Dögös videóval jelentkezett az Ázsia Expressz sztárja

„A melleimet majdnem elfelejtettem!” – írta Paula a friss videójához, melyen ijedten a kebleihez kap, majd behúzza a képbe édesanyja húgát, a jóval nagyobb kebelmérettel büszkélkedő Tallós Andreát, hogy ketten mosolyogjanak bele a kamerába.

„Kis cicik a legjobbak!”

– jegyzi meg egy rajongó.

„Bolondok!”

– reagál egy másik hozzászóló.