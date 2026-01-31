RETRO RÁDIÓ

„A melleimet majdnem elfelejtettem!” – szexi videót tett ki az Ázsia Expressz sztárja

Hűha! Nem akárkivel szerepel a szexi felvételen az Ázsia Expressz sztárja.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.01.31. 21:00
Ázsia Expressz szexi videó

Édesanyja húgával, a szintén színésznő Tallós Andreával szexizett Barbinek Paula az Instagram-oldalán. A 2025-ös Ázsia Expressz sztárja, aki anyukájával, Tallós Ritával vágott bele az embert próbáló kalandba, előszeretettel készít vicces és szexi videókat a közösségi oldalára – férfi rajongói legnagyobb örömére.

Ázsia Expressz sztárja
Barbinek Paula és édesanyja, Tallós Rita: elképesztően erős páros. Paula, az Ázsia Expressz sztárja anyukája húgával szexizett az Instagramon (Fotó: nanasipal /  TV2)

Dögös videóval jelentkezett az Ázsia Expressz sztárja

„A melleimet majdnem elfelejtettem!” – írta Paula a friss videójához, melyen ijedten a kebleihez kap, majd behúzza a képbe édesanyja húgát, a jóval nagyobb kebelmérettel büszkélkedő Tallós Andreát, hogy ketten mosolyogjanak bele a kamerába.

„Kis cicik a legjobbak!”
– jegyzi meg egy rajongó.

„Bolondok!”
– reagál egy másik hozzászóló.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu