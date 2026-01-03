Előkerült Andy Vajna kincse, mindenki ledöbbent
Milliókat ér Andy Vajna egykori tulajdona.
A világhírű filmproducer, Andy Vajna 2019-ben, 74 éves korában hunyt el Budapesten. Rengeteg elképesztő és igazán sikeres hollywoodi alkotás megszületését köszönhetjük neki, elég csak a Rambo-szériára vagy a Terminátor, illetve a Die Hard harmadik részeire gondolnunk – máig rengetegen gyászolják őt, köztük egykori felesége, Vajna Tímea, azaz mostani nevén Palácsik-Ráthonyi Tímea is.
Most szinte az egész ország ledöbbent, amikor megjelent egy Facebookon található órás adás-vételi csoportban Andy Vajna kincse, egy különleges Franck Muller Color Dreams karóra a Long Island kollekcióból, ami igazoltan a sztárproducer hagyatékából került az eladóhoz – 2,88 millió forintot kér érte.
Eladó Andy Vajna volt órája, hagyatékból került hozzám amit számlával is tudok igazolni.
Ikonikus Franck Muller Color Dreams karóra a Long Island kollekcióból. A márkára jellemző elegáns, téglalap alakú tok és a különleges, vidám, színes arab számokkal díszített számlap garantáltan egyedi megjelenést kölcsönöz.
Főbb jellemzők:
Modell: Long Island Color Dreams
Stílus: Art Deco ihletésű, ívelt tok a maximális kényelemért
Számlap: Fekete alap, színpompás "Color Dreams" számokkal
Szíj: Prémium fekete aligátorbőr szíj, jelzett csattal
Márka: "Master of Complications" – svájci luxus minőség
Stílusos választás azoknak, akik a klasszikus óragyártást modern, játékos eleganciával ötvöznék.
– olvasható a hirdetésnél, ami ide kattintva elérhető.
Az még kérdéses, hogy mikor fogják megvásárolni a terméket, de az biztos, hogy egy minden szempontból különleges karórával gazdagodik az, akinek sikerül megszereznie.
