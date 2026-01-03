RETRO RÁDIÓ

Előkerült Andy Vajna kincse, mindenki ledöbbent

Milliókat ér Andy Vajna egykori tulajdona.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.03. 11:28
Andy Vajna karóra óra

A világhírű filmproducer, Andy Vajna 2019-ben, 74 éves korában hunyt el Budapesten. Rengeteg elképesztő és igazán sikeres hollywoodi alkotás megszületését köszönhetjük neki, elég csak a Rambo-szériára vagy a Terminátor, illetve a Die Hard harmadik részeire gondolnunk – máig rengetegen gyászolják őt, köztük egykori felesége, Vajna Tímea, azaz mostani nevén Palácsik-Ráthonyi Tímea is.

Előkerült Andy Vajna karóája / Fotó: Tibor Safar

Most szinte az egész ország ledöbbent, amikor megjelent egy Facebookon található órás adás-vételi csoportban Andy Vajna kincse, egy különleges Franck Muller Color Dreams karóra a Long Island kollekcióból, ami igazoltan a sztárproducer hagyatékából került az eladóhoz – 2,88 millió forintot kér érte.

Eladó Andy Vajna volt órája, hagyatékból került hozzám amit számlával is tudok igazolni. 

Ikonikus Franck Muller Color Dreams karóra a Long Island kollekcióból. A márkára jellemző elegáns, téglalap alakú tok és a különleges, vidám, színes arab számokkal díszített számlap garantáltan egyedi megjelenést kölcsönöz.

Főbb jellemzők:

Modell: Long Island Color Dreams

Stílus: Art Deco ihletésű, ívelt tok a maximális kényelemért

Számlap: Fekete alap, színpompás "Color Dreams" számokkal

Szíj: Prémium fekete aligátorbőr szíj, jelzett csattal

Márka: "Master of Complications" – svájci luxus minőség

Stílusos választás azoknak, akik a klasszikus óragyártást modern, játékos eleganciával ötvöznék.

– olvasható a hirdetésnél, ami ide kattintva elérhető.

Az még kérdéses, hogy mikor fogják megvásárolni a terméket, de az biztos, hogy egy minden szempontból különleges karórával gazdagodik az, akinek sikerül megszereznie.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu