Előkerült Andy Vajna kincse, mindenki ledöbbent

A világhírű filmproducer, Andy Vajna 2019-ben, 74 éves korában hunyt el Budapesten. Rengeteg elképesztő és igazán sikeres hollywoodi alkotás megszületését köszönhetjük neki, elég csak a Rambo-szériára vagy a Terminátor, illetve a Die Hard harmadik részeire gondolnunk – máig rengetegen gyászolják őt, köztük egykori felesége, Vajna Tímea, azaz mostani nevén Palácsik-Ráthonyi Tímea is.

Előkerült Andy Vajna karóája / Fotó: Tibor Safar

Most szinte az egész ország ledöbbent, amikor megjelent egy Facebookon található órás adás-vételi csoportban Andy Vajna kincse, egy különleges Franck Muller Color Dreams karóra a Long Island kollekcióból, ami igazoltan a sztárproducer hagyatékából került az eladóhoz – 2,88 millió forintot kér érte.

Eladó Andy Vajna volt órája, hagyatékból került hozzám amit számlával is tudok igazolni. Ikonikus Franck Muller Color Dreams karóra a Long Island kollekcióból. A márkára jellemző elegáns, téglalap alakú tok és a különleges, vidám, színes arab számokkal díszített számlap garantáltan egyedi megjelenést kölcsönöz. Főbb jellemzők: Modell: Long Island Color Dreams Stílus: Art Deco ihletésű, ívelt tok a maximális kényelemért Számlap: Fekete alap, színpompás "Color Dreams" számokkal Szíj: Prémium fekete aligátorbőr szíj, jelzett csattal Márka: "Master of Complications" – svájci luxus minőség Stílusos választás azoknak, akik a klasszikus óragyártást modern, játékos eleganciával ötvöznék.

– olvasható a hirdetésnél, ami ide kattintva elérhető.

Az még kérdéses, hogy mikor fogják megvásárolni a terméket, de az biztos, hogy egy minden szempontból különleges karórával gazdagodik az, akinek sikerül megszereznie.