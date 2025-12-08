Nacsa Olivér a Háborúellenes Gyűlésekről: „Nagyon nagy tétje van most az áprilisi választásoknak”
A Háborúellenes Gyűlések sikere tagadhatatlan, eddig minden rendezvényen telt ház volt. Nacsa Olivér szerint nagyon fontos, hogy az emberek megfontoltan gondolják át, mi az üzenete ezeknek a rendezvényeknek, és hogy mit veszíthetnénk azzal, ha Ukrajnát felveszik az Unióba.
December 6-án Kecskeméten rendezték meg a Háborúellenes Gyűlést. Az egész országban egyre nagyobb figyelmet kapnak ezek az események. Bár Nacsa Olivér személyesen a győri gyűlésen vett részt, minden ilyen kezdeményezést támogat, mert szerinte ezeknek az üzenete ma különösen fontosak a magyar emberek számára.
„Az Európa Unió jelenleg azt szorgalmazza, hogy Ukrajnát fel kell venni az Unióba. Hát, nem kell nagy megfejtőnek lenni, hogy ha Ukrajnát felveszik az Európai Unióba, akkor onnantól kezdve nem Ukrajna áll háborúban Oroszországgal, hanem az egész Európai Unió. Ezt nem akarhatja semmilyen józan gondolkodású ember sem, de jelen pillanatban Orbán Viktoron kívül sajnos úgy tűnik, hogy Európában nem sokan gondolják ezt így, ami nagyon veszélyes, és nagyon-nagyon szomorú” – kezdte a Bosrsnak Nacsa Olivér.
Ez is az egyik tétje egyébként a választásoknak, mert hogyha egy Brüsszel-párti kormány kerülne hatalomra Magyarországon, akkor ők benyomnák Ukrajnát az Európai Unióba, ami a háború eszkalálásához vezetne. Én 2018-ban félórával túléltem egy terrortámadást Strasburgban. Nem ilyen Európában szeretnék élni, nem ilyen Európáról álmodom!
– tette hozzá.
Nacsa Olivér szerint ezért fontos megrendezni a Háborúellenes Gyűléseket
Nacsa Olivér szerint az lenne a célravezető, ha Európa példát venne Magyarországról, ahol a családi értékek, a béke és a háborúból való teljes kimaradás olyan alapelvek, amelyek hosszú távon is biztonságot és kiszámíthatóságot teremtenek az emberek számára. Úgy véli, ez az igazi üzenete a Háborúellenes Gyűléseknek: felhívni a figyelmet arra, hogy Brüsszel jelenleg teljesen más irányba tart.
Lehet, hogy Brüsszel egy ilyen Európát szeretne, de mi meg olyan Európát képzelünk el, mint amilyen jelenleg Magyarország, és ehhez ragaszkodunk. Szóval nagyon nagy tétje van most az áprilisi választásoknak, és nagyon fontos az, hogy ezeket józan ésszel, mérlegelve felismerjük.
Nacsa Olivér büszke a hazájára
Nacsa Olivér több DPK-ban is aktív: a nemrég megalapult Gamer DPK-ban alapító tag, de emellett a Zebra, a Fradi és a Büszkeség DPK-kban is tag, mert hisz abban, hogy minél több területen lehet tenni a közösségekért és a társadalmi párbeszéd erősítéséért.
„A Zebra DPK esetében nagyon örültem, hogy az alapító tagok között lehetek. Abszolút nem idegen műfaj az, hogy álhíreket leplezünk le vicces, humoros formában, és így próbáljuk bemutatni ezeket. Ez abszolút profilba vágott nekem, úgyhogy ennek nagyon örültem. A Fradi is egyértelmű, ugyanis a Fradi abszolút az életem része, most már generációkon keresztül örököltem ezt a Fradi iránti szenvedélyt. A Büszkeség DPK pedig teljesen alapvető volt a számomra. Büszke vagyok a hazámra, a magyarságomra és a nemzetemre. Úgy éreztem, hogy ez nem kérdés, hogy tag leszek. Szerintem ebben minden patriótának és minden igaz hazafinak részt kell venni.”
