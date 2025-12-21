Ittas vezetés, hajkritika és magánéleti fordulat: Majka, Ember Márk és Berki Mazsi a figyelem középpontjában

A közösségi médiában pillanatok alatt robbant a hír, amikor Majka váratlan őszinteséggel osztotta meg követőivel legutóbbi baklövését. A rapper nem hallgatott, sőt saját maga számolt be arról az esetről, amely miatt szerda este a rendőrök állították meg – és amely azóta heves vitákat indított el az interneten.

Majka ittas vezetése a jogosítványába kerülhet (Fotó: Markovics Gábor)

Majka: egy koccintás, száz méter és komoly tanulság

Majka a közösségi oldalán számolt be arról, hogy szerda este ittas vezetés miatt állították meg a rendőrök. A rapper elmondása szerint egy koccintást követően körülbelül száz métert tett meg autóval, amikor igazoltatták. Bejegyzésében nem mentegetőzött: megbánta tettét, és hangsúlyozta, hogy vállalja a következményeket.

Az eset villámgyorsan végigsöpört az interneten, rengeteg kritikus hozzászólást generálva. A kommentáradat végül odáig fajult, hogy Majka az eredeti poszt alatt letiltotta a kommentelési lehetőséget. Az ügy sokaknál kiverte a biztosítékot, mások viszont értékelték az előadó nyíltságát és felelősségvállalását.

Babavárás Richter módra: szafari a gyerekszobában

Örömteli hírt osztott meg Ifj. Richter József és párja: decemberben érkezik kisfiuk. A Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója ritkán enged bepillantást a magánéletébe, most azonban kivételt tett, és megmutatta az elkészült babaszobát.

A helyiség szafari hangulatot kapott, elefántos, zsiráfos és zebrás díszítéssel – stílusosan illeszkedve a Richter család világához. A hetedik generációs artistaművész mindössze 19 évesen vette át édesapjától a cirkusz vezetését, azóta pedig a Safari Park megnyitásával is bizonyította rátermettségét. A családi név pedig tovább él: a falra már fel is került a felirat, Richter Joci Jr.

Ember Márk haja több kritkát kap, mint maga a színész (Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba / Délmagyarország)

Ember Márk és a „legendás” hajkritika

Ember Márk egy egészen szokatlan kritikát kapott az Instagramon: valaki a frizuráját vette célba. A színész azonban nem sértődött meg, sőt humorral reagált, és csak ennyit írt: „Az új kedvenc hajas kommentem.” Másnap továbbvitte a poént: egy újabb kócos szelfivel jelentkezett, amelyhez már a mozis sikereit is odakapcsolta, finoman utalva arra, hogy filmjei remekül teljesítenek. A rajongók gyorsan mellé álltak, és inkább az eredményeket ünnepelték, mintsem a frizurát elemezték.