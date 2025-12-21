Ittas vezetés, hajkritika és magánéleti fordulat: Majka, Ember Márk és Berki Mazsi a figyelem középpontjában
Az elmúlt napokban sem maradtunk izgalmak nélkül. Majka egy őszinte vallomással került a címlapokra, Ifj. Richter József örömhírt osztott meg a családjáról, Ember Márk egy frizurakritikából csinált poént, míg Berki Mazsi hosszú hallgatás után mesélt élete nagy fordulatáról. Mutatjuk a legfrissebb bulváreseményeket.
A közösségi médiában pillanatok alatt robbant a hír, amikor Majka váratlan őszinteséggel osztotta meg követőivel legutóbbi baklövését. A rapper nem hallgatott, sőt saját maga számolt be arról az esetről, amely miatt szerda este a rendőrök állították meg – és amely azóta heves vitákat indított el az interneten.
Majka: egy koccintás, száz méter és komoly tanulság
Majka a közösségi oldalán számolt be arról, hogy szerda este ittas vezetés miatt állították meg a rendőrök. A rapper elmondása szerint egy koccintást követően körülbelül száz métert tett meg autóval, amikor igazoltatták. Bejegyzésében nem mentegetőzött: megbánta tettét, és hangsúlyozta, hogy vállalja a következményeket.
Az eset villámgyorsan végigsöpört az interneten, rengeteg kritikus hozzászólást generálva. A kommentáradat végül odáig fajult, hogy Majka az eredeti poszt alatt letiltotta a kommentelési lehetőséget. Az ügy sokaknál kiverte a biztosítékot, mások viszont értékelték az előadó nyíltságát és felelősségvállalását.
Babavárás Richter módra: szafari a gyerekszobában
Örömteli hírt osztott meg Ifj. Richter József és párja: decemberben érkezik kisfiuk. A Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója ritkán enged bepillantást a magánéletébe, most azonban kivételt tett, és megmutatta az elkészült babaszobát.
A helyiség szafari hangulatot kapott, elefántos, zsiráfos és zebrás díszítéssel – stílusosan illeszkedve a Richter család világához. A hetedik generációs artistaművész mindössze 19 évesen vette át édesapjától a cirkusz vezetését, azóta pedig a Safari Park megnyitásával is bizonyította rátermettségét. A családi név pedig tovább él: a falra már fel is került a felirat, Richter Joci Jr.
Ember Márk és a „legendás” hajkritika
Ember Márk egy egészen szokatlan kritikát kapott az Instagramon: valaki a frizuráját vette célba. A színész azonban nem sértődött meg, sőt humorral reagált, és csak ennyit írt: „Az új kedvenc hajas kommentem.” Másnap továbbvitte a poént: egy újabb kócos szelfivel jelentkezett, amelyhez már a mozis sikereit is odakapcsolta, finoman utalva arra, hogy filmjei remekül teljesítenek. A rajongók gyorsan mellé álltak, és inkább az eredményeket ünnepelték, mintsem a frizurát elemezték.
Berki Mazsi: új munka, új szerelem, új tervek
Hosszabb hallgatás után Berki Mazsi is megszólalt, és őszintén beszélt arról, mennyit változott az élete az elmúlt időszakban. Hajdú Péter műsorában elárulta, hogy jelenlegi kapcsolata mellett rengeteget fejlődött, és civil munkában találta meg azt az örömöt és stabilitást, amire vágyott. Munkája sokakat meglepett, ráadásul párja egyben a főnöke is. Mazsi szerint azonban ez jól működik, és már a következő nagy lépcsőfokot várja: reméli, hogy hamarosan eljegyzésre is sor kerül.
Egy biztos: a hazai sztárvilág most sem unatkozik, a botránytól a megható családi pillanatokig minden belefért az elmúlt napokba.
