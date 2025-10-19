Galambos Lajos is indulna az Ázsia Expressz műsorában: "Könnyen lehet, hogy igent mondanék"
A trombitaművész kirobbanó formában van, és eljátszott a gondolattal, hogy akár igent is mondana, ha a TV2 felkérné, hogy részt vegyen a következő évadban. Galambos Lajos nem tagadja, hogy kicsit irigykedve követte az Ázsia Expressz idei évadát, amelyben lánya, Galambos Bogi is megmérettette magát Kútvölgyi Sára oldalán.
Galambos Lajos lehet a következő Ázsia Expressz korelnöke, hiszen ha a TV2-nél megfontolják a szavait, 65 évesen vághatna bele élete legnagyobb kalandjába. Lajcsi úgy utazhatna Ázsia-szerte, hogy első kézből és családon belülről kaphatna tanácsokat, hiszen lánya, Galambos Boglárka idén már kitaposta előtte az utat – írja a Bors.
„Nem csak a kislányom miatt követtem az Ázsia Expressz idei évadát, hiszen korábban is néztem ezt a műsort. Mert bár kevesen tudják rólam, de kalandvágyó és kalandszerető ember vagyok” – mondta Lajcsi. A művész büszke lányára:
Ugyanakkor el kell mondjam, hihetetlenül büszke vagyok Bogira, akinek egy egészen új oldalát ismertem meg, miközben néztem a műsort. Nagyon tetszett, ahogyan vállt vállnak vetve küzdött a társával és a társáért olyan lehetetlen helyzetekben, amikkel korábban egyikőjük sem találkozott soha. Igen, azt is láttam, hogy időnként ki-kicsúszott a szájukon olyan mondat, amiket korábban sosem hallottam tőle, de nem csodálkoztam igazán, hiszen aki látta az Ázsia Expresszt, annak világos, hogy néha bizony elgurulhat az ember gyógyszere
– tette hozzá nevetve.
Galambos Lajos: ,,Nem biztos, hogy én vagyok a legalkalmasabb"
A zenész arról is beszélt, hogy maga is elgondolkodott, vállalná-e a műsort. „Sokat gondolkodtam azon, hogy én el tudnék-e menni az Ázsia Expresszbe és persze azon is agyaltam, hogy ki az, aki mellett képes lehetnék átmenni olyan megpróbáltatásokon, mint amilyeneken Bogi és Sára, illetve a többi páros átmentek. Mivel ugye a lányom már volt, nekem a két fiam jut eszembe, hiszen ők fantasztikus srácok. Egyébként voltunk már családilag kalandozni Dél-Amerikában, ahol komoly megpróbáltatásokban volt részünk. Egyébként ott is Bogi nézett szembe a leghatározottabban a kihívásokkal. És persze a fiúk. Én néhol fel-feladtam, ergo nem biztos, hogy én vagyok a legalkalmasabb egy Ázsia Expresszre, de könnyen lehet, hogy mégiscsak igent mondanék” – mondta az ország trombitása, aki úgy véli, jól boldogulna a stoppolással és a szálláskereséssel.
Részletek a Bors cikkében olvashatók!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre