Curtis megszólalt az október 23-i fellépés után: Demjén Ferenc dalát dolgozták fel Radics Gigivel

Az idei október 23-i állami ünnepség számtalan meglepetést hozott, de az egyik legnagyobb Curtis és Radics Gigi fellépéséhez kötődik. Curtis és duettpartnere Demjén Ferenc ikonikus dalát, a Szabadság vándorait adták elő, amelyet DR BRS újragondolt formában mutattak be a Kossuth téren.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 15:15
Curtis október 23. Békemenet

Curtis, azaz Széki Attila, elmondása szerint, amikor felkérték a produkcióra, először maga sem hitte el, hogy valóban erről van szó – írja a Bors. – Széki Attila számára az esemény pályafutása egyik legfontosabb állomása volt. 

Curtis megszólalt az október 23-i fellépés után
Curtis megszólalt az október 23-i fellépés után Fotó: MW

Amikor megkaptam a felkérést, először azt hittem, hogy ez valami vicc. Elképesztő megtisztelő dolog, hogy az ország egyik legnagyobb ünnepén előadhatjuk ezt dalt a Gigivel

– mondta, hozzátéve, hogy Demjén Ferenc dalát feldolgozni önmagában is hatalmas megtiszteltetés, hiszen „egy ikonról” van szó, de az, hogy mindezt Magyarország nemzeti ünnepén teheti meg, a karrierje egyik csúcspontját jelenti.

Curtis nem izgult a sok ember miatt 

Curtis számára nem ismeretlen a nagy közönség előtti fellépés, ám ezúttal különös jelentőséget tulajdonított annak, hogy tízezrek – köztük a miniszterelnök – előtt szerepelhetett ezen az eseményen.

Hála a Jóistennek, léptem már föl sok ember előtt, például a Szerencsejáték Zrt. születésnapján, ahol 45 ezer ember volt. Egy idő után már nem is érzékeled, hányan vannak, legyen az húsz vagy hatvanezer, a színpadon ez egy pont után már nem érzékelhető. De az, hogy a Kossuth téren, Magyarország egyik, ha nem a legnagyobb nemzeti ünnepén, az 56’-os forradalom hősei előtt tisztelegve léphettem föl, az tényleg a szakmám, a karrierem egyik csúcsa

 – fogalmazott a Borsnak Curtis.

radics gigi
Fotó:  Mediaworks

Curtis szerint az '56-os hősök nélkül semmi sem lenne ugyanaz

A rapper számára mindig kiemelt jelentőséggel bírt az ’56-os forradalom és a nemzeti ünnep üzenete. Úgy véli, a hősök bátorsága nélkül, akik akkor a hazájukért kiálltak, ma teljesen más világ venne körül minket:  „Mert ezek nélkül az emberek nélkül most nem demokráciában élnénk és nem lennénk ott, ahol vagyunk” – mondta határozottan. Curtis büszkén vallja magyarságát, és nem is rejti véka alá, hogy a nemzeti hovatartozás mindig is meghatározta az életét: 

Elképesztő büszke vagyok a magyarságomra és a családomra. Számomra ez gyerekkorom óta meghatározza az életem. Én azért újpesti lokálpatriótaként, Újpest-szurkolóként a lelátón is mindig nagyon fontosnak tartottam a nemzeti hovatartozást. Ez aztán az évek múlásával csak egyre erősebb lett, és amióta gyermekem van még inkább meghatározó lett

 – árulta el.

0F3A6615
Fotó: Mediaworks

Fontos számára a család és az összetartozás

Curtis ma már nemcsak rapperként, hanem apaként és felelősségteljes művészként tekint magára, akinek fontos, milyen értékeket képvisel. Az október 23-i fellépést nem egyszerű koncertnek, hanem tisztelgésnek tekinti azok előtt, akiknek köszönhető, hogy ma szabad országban élhetünk.
A zenész szerint a nemzeti identitás megélése alapvető: 

Ha nem vagy büszke a hazádra, a gyökereidre, akkor nem vagy büszke magadra, nem vagy büszke a családodra

– fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy számára a nemzeti öntudat nem politikai, hanem emberi kérdés. Bízik benne, hogy a Demjén-dal feldolgozása nemcsak zenei élményt adott, hanem erősítette a közös emlékezetet és a nemzeti összetartozás érzését is.

 

 

