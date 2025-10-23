Curtis megszólalt az október 23-i fellépés után: Demjén Ferenc dalát dolgozták fel Radics Gigivel

Curtis, azaz Széki Attila, elmondása szerint, amikor felkérték a produkcióra, először maga sem hitte el, hogy valóban erről van szó – írja a Bors. – Széki Attila számára az esemény pályafutása egyik legfontosabb állomása volt.

Curtis megszólalt az október 23-i fellépés után Fotó: MW

Amikor megkaptam a felkérést, először azt hittem, hogy ez valami vicc. Elképesztő megtisztelő dolog, hogy az ország egyik legnagyobb ünnepén előadhatjuk ezt dalt a Gigivel

– mondta, hozzátéve, hogy Demjén Ferenc dalát feldolgozni önmagában is hatalmas megtiszteltetés, hiszen „egy ikonról” van szó, de az, hogy mindezt Magyarország nemzeti ünnepén teheti meg, a karrierje egyik csúcspontját jelenti.

Curtis nem izgult a sok ember miatt

Curtis számára nem ismeretlen a nagy közönség előtti fellépés, ám ezúttal különös jelentőséget tulajdonított annak, hogy tízezrek – köztük a miniszterelnök – előtt szerepelhetett ezen az eseményen.

Hála a Jóistennek, léptem már föl sok ember előtt, például a Szerencsejáték Zrt. születésnapján, ahol 45 ezer ember volt. Egy idő után már nem is érzékeled, hányan vannak, legyen az húsz vagy hatvanezer, a színpadon ez egy pont után már nem érzékelhető. De az, hogy a Kossuth téren, Magyarország egyik, ha nem a legnagyobb nemzeti ünnepén, az 56’-os forradalom hősei előtt tisztelegve léphettem föl, az tényleg a szakmám, a karrierem egyik csúcsa

– fogalmazott a Borsnak Curtis.

Fotó: Mediaworks

Curtis szerint az '56-os hősök nélkül semmi sem lenne ugyanaz

A rapper számára mindig kiemelt jelentőséggel bírt az ’56-os forradalom és a nemzeti ünnep üzenete. Úgy véli, a hősök bátorsága nélkül, akik akkor a hazájukért kiálltak, ma teljesen más világ venne körül minket: „Mert ezek nélkül az emberek nélkül most nem demokráciában élnénk és nem lennénk ott, ahol vagyunk” – mondta határozottan. Curtis büszkén vallja magyarságát, és nem is rejti véka alá, hogy a nemzeti hovatartozás mindig is meghatározta az életét:

Elképesztő büszke vagyok a magyarságomra és a családomra. Számomra ez gyerekkorom óta meghatározza az életem. Én azért újpesti lokálpatriótaként, Újpest-szurkolóként a lelátón is mindig nagyon fontosnak tartottam a nemzeti hovatartozást. Ez aztán az évek múlásával csak egyre erősebb lett, és amióta gyermekem van még inkább meghatározó lett

– árulta el.