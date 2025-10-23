Csisztu Zsuzsa a Békemenetről posztolt: erről szól ez a nap!
Ő is a béke oldalán áll. Csisztu Zsuzsa is ott volt a Békemeneten.
,,Béke! Mindenekelőtt!" - olvasható Csisztu Zsuzsa posztjában a Békemenet napján.
Nemzeti ünnepünk! Értékeink! És a BÉKE! Mindenekelőtt! Értékválasztás. Semmi több!
- írta október 23-án közzétett bejegyzésében Csisztu Zsuzsa, és képeket is megosztott a Békemenetről. Itt azt is megnézheted drónfelvételen, milyen hatalmas a tömeg az eddigi legnagyobb Békemeneten, ami politikusaink szerint már az űrből is látszik – írja a Bors.
