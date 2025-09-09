RETRO RÁDIÓ

„Szeretnék minél előbb meggyógyulni” - egy évvel a balesete után megszólalt Sallai Nóra

Megtörte a csendet a színésznő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.09. 11:35
baleset Sallai Nóra vallomás üzenet

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, tavaly szeptember végén jött a sokkoló hír arról, hogy a súlyos autóbalesetet szenvedett a Jóban Rosszban korábbi színésznője, Sallai Nóra.

sallai nóra
Megtörte a csendet Sallai Nóra, először üzent a balesete óta Fotó: Hot archív

A művésznő a játszótérről tartott haza a kisfiával, amikor Alsónémedinél súlyos autóbaleset érte őket. A járműben vele utazó ötéves kisfia, Bende néhány nappal később belehalt a sérüléseibe, míg Sallai Nóra életveszélyes állapotban került kórházba. A színésznő állapota az utóbbi időben javulni kezdett, de még hosszú út áll előtte, hiszen fel kell dolgoznia fia elvesztését is.

Megtörte a csendet Sallai Nóra, először üzent a balesete óta

A színésznő eddig, érthető okokból, nem nyilatkozott, ám nemrég úgy döntött, megszólal a baleset kapcsán.

Szeretnék minél előbb meggyógyulni és visszatérni az életbe. Ezt vettem célul. A családom és a barátaim segítenek ezen az úton!

- idézi Sallai Nóra szavait a Bors.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu