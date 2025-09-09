„Szeretnék minél előbb meggyógyulni” - egy évvel a balesete után megszólalt Sallai Nóra

Megtörte a csendet a színésznő.
Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, tavaly szeptember végén jött a sokkoló hír arról, hogy a súlyos autóbalesetet szenvedett a Jóban Rosszban korábbi színésznője, Sallai Nóra.
A művésznő a játszótérről tartott haza a kisfiával, amikor Alsónémedinél súlyos autóbaleset érte őket. A járműben vele utazó ötéves kisfia, Bende néhány nappal később belehalt a sérüléseibe, míg Sallai Nóra életveszélyes állapotban került kórházba. A színésznő állapota az utóbbi időben javulni kezdett, de még hosszú út áll előtte, hiszen fel kell dolgoznia fia elvesztését is.
A színésznő eddig, érthető okokból, nem nyilatkozott, ám nemrég úgy döntött, megszólal a baleset kapcsán.
Szeretnék minél előbb meggyógyulni és visszatérni az életbe. Ezt vettem célul. A családom és a barátaim segítenek ezen az úton!
- idézi Sallai Nóra szavait a Bors.
