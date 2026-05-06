Mariano Gómezzel még nincs vége, újabb embereket honosíthat a Fradi

Könnyebb lehet a Fradi edzőjének a dolga, ha be akarja tartani az MLSZ szabályát. Mariano Gómez után újabb két focista kaphat állampolgárságot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.06. 07:30
mariano gómez ferencváros mlsz

A semmiből lett magyar állampolgár Mariano Gómez, a Ferencváros labdarúgója. A védő honosítása is kellett ahhoz, hogy a zöld-fehérek be tudják tartani az MLSZ magyarszabályát az Újpest-Fradi összecsapáson. A klub a honosítás részleteiről nem kommunikált, azt azonban az MLSZ jelezte, egyelőre nincs esély Gómez magyar válogatott szereplésére. Ahhoz ugyanis magyar felmenő kellene, ellenkező esetben az, hogy öt éve hazánkban éljen a labdarúgó. Az argentin védő csak idén januárban érkezett.

Mariano Gómez a Fradi legújabb magyarja Fotó: Purger Tamás

Mariano Gómez után újabb magyarok a Fradiban

A következő hetekben két újabb játékost honosíthat a Ferencváros, ezzel is könnyítve az MLSZ magyar szabályának betartását. A 2021 nyarán igazolt Kristoffer Zachariassen idén lesz öt éve, hogy a labdarúgó-NB I-ben játszik, ő emiatt lehet magyar. A januárban leigazolt horvát csatár, Franko Kovacevic magyar származású nagymamája miatt kap állampolgárságot. Válogatott egyikük sem lesz, Zachariassen korábban játszott a norvégoknál, Kovacevic pedig jó előre megmondta, ő kizárólag a horvát nemzeti csapatban gondolkozik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
