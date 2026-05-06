Mariano Gómezzel még nincs vége, újabb embereket honosíthat a Fradi

A semmiből lett magyar állampolgár Mariano Gómez, a Ferencváros labdarúgója. A védő honosítása is kellett ahhoz, hogy a zöld-fehérek be tudják tartani az MLSZ magyarszabályát az Újpest-Fradi összecsapáson. A klub a honosítás részleteiről nem kommunikált, azt azonban az MLSZ jelezte, egyelőre nincs esély Gómez magyar válogatott szereplésére. Ahhoz ugyanis magyar felmenő kellene, ellenkező esetben az, hogy öt éve hazánkban éljen a labdarúgó. Az argentin védő csak idén januárban érkezett.

Mariano Gómez a Fradi legújabb magyarja Fotó: Purger Tamás

Mariano Gómez után újabb magyarok a Fradiban

A következő hetekben két újabb játékost honosíthat a Ferencváros, ezzel is könnyítve az MLSZ magyar szabályának betartását. A 2021 nyarán igazolt Kristoffer Zachariassen idén lesz öt éve, hogy a labdarúgó-NB I-ben játszik, ő emiatt lehet magyar. A januárban leigazolt horvát csatár, Franko Kovacevic magyar származású nagymamája miatt kap állampolgárságot. Válogatott egyikük sem lesz, Zachariassen korábban játszott a norvégoknál, Kovacevic pedig jó előre megmondta, ő kizárólag a horvát nemzeti csapatban gondolkozik.