Ebből még nagyobb botrány lesz, megfejtették, miért nem kapott büntetőt a Bayern München

Ahogy arról a Bors is beszámolt, a címvédő Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a Bayern München otthonában a labdarúgó-Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján, így 6-5-ös összesítéssel kiharcolta a budapesti fináléba jutást. A párizsiak május 30-án az Arsenallal csapnak össze a Puskás Arénában a BL-trófeáért. A mérkőzés a nemzetközi sajtóban is komoly visszhangot kapott, elsősorban az egyik vitatott jelenete miatt: a müncheniek hevesen reklamáltak egy kezezést a játékvezetőnél, miután úgy érezték, hogy a Bayernnek büntető járt volna az egyik szituáció után.

A Bayern München játékosai hevesen reklamálták a büntetőt – Fotó: Boris Streubel

Az első félidő egyik legvitatottabb jelenete Nuno Mendeshez kötődött: a PSG játékosa – aki ekkor már sárga lappal rendelkezett – egy Bayern-támadás során kézzel ért a labdához. A portugál játékvezető, Joao Pinheiro azonnal lefújta az esetet, a müncheni játékosok pedig hevesen követelték a második sárga lapot, ami Mendes kiállítását jelentette volna. A bíró azonban sokak meglepetésére valamiért a vendégeknek ítélt szabadrúgást, a PSG portugál védője pedig a pályán maradhatott.

Még az első félidőben újabb vitatott jelenet borzolta a kedélyeket: Vitinha felszabadító lövése Joao Neves kezét találta el a PSG tizenhatosán belül, a játékvezető azonban nem ítélt büntetőt a Bayern München javára. A döntés után óriási felháborodás alakult ki, de az angol BBC megfejtette, miért nem kaptak a bajorok tizenegyest.

A Bayernnél meg voltak győződve arról, hogy az első félidőben tizenegyest kellett volna kapniuk, amikor is Vitinha a saját tizenhatosán belül Joao Neves kezére rúgta a labdát, ám a szabálykönyv szerint nem ítélhető büntető, ha a labda csapattárstól érkezett.

A magyarázat azonban sok szurkolót nem győzött meg. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy a szabálykönyvben nincs olyan konkrét kitétel, amely szerint automatikusan elmarad a büntető, ha a labda egy csapattárs lövése után találja el a játékos kezét.

Akadtak olyan drukkerek is, akik még tovább mentek az összeesküvés-elméletekkel: szerintük nem véletlen, hogy Joao Pinheiro portugál játékvezető nem ítélt tizenegyest egy olyan esetnél, amelyben két portugál PSG-játékos – Vitinha és Joao Neves – volt érintett.