Pelével cserélt mezt, majd együtt sörözött a Vasas legendája

Fister Ferenc neve összefonódik minden idők egyik legkiválóbb Vasasával, hiszen az eddigi hat angyalföldi NB I-es aranyérem közül kettőt féltve őriz. A pengevékony balösszekötő, később baloldali középpályás, akit Soványnak becéztek a társak, olyan nagyságokkal szerepelt egy csapatban, mint Farkas János, Mészöly Kálmán, Ihász Kálmán vagy éppen Mathesz Imre.

A Vasas Székesfehérváron ünnepelte a feljutást

Képtelenség feledni, amikor 1967 februárjában Santiago de Chilében a néhai Pelével söröztünk a Vasas-Santos meccs után. A Fekete Gyöngyszem gólt lőtt és gólpasszt adott ellenünk, de végül 2:2-re végeztünk a nagy hírű brazil csapattal. Én is játszottam, sőt a találkozó után Pelével cseréltem mezt. Két héttel később megnyertük a Hexagonal Kupát, amikor az utolsó meccsen legyőztük az Universidad Católicát. A trófea egy ötvenkilós lovasszobor volt, amit alig tudtunk hazahozni...

– mesélte a Metropolnak a 86 éves, egyszeres magyar válogatott Fister Ferenc, aki szerint a Vasas most sokat köszönhet Erős Gábor vezetőedző munkájának. Az angyalföldi együttes az elmúlt hétvégén jutott vissza az NB I-be.

Erőssel ismét élvonalban a Vasas

Úgy fest, Erős szakspecialista a feljutások kapcsán, hiszen korábban ezt tette az élvonaltól most búcsúzó Kazincbarcikával is. Fehérvári születésűként érthető, hogy a Vasas mellett a Videotonnak szurkolok, és azt kívánom, hogy a Vidi is újra élvonalbeli együttes legyen. A fehérvári otthonomból nem járok fel a Fáy utcába, de olykor megnéztem az Erős-csapatot a tévében, és persze az örömöm most lett teljes a feljutással

– fogalmazott a Vasas legendája.