Elképesztő gólok, Szoboszlai Dominik nem akárhogy tréfálta meg Pécsi Ármint
Szoboszlai Dominik ismét megmutatta, miért tartják a szabadrúgások egyik legjobbjának. A Liverpool magyar középpályása már teljes gőzzel készül a szombati (16:00, Match 4) Crystal Palace elleni bajnokira, és az azt megelőző edzésen is villant: pontrúgásait gyakorolva hívta fel magára ismét a figyelmet.
Szoboszlai Dominik a Premier League eddigi 30 fordulójából 28 mérkőzésen kapott lehetőséget, a fennmaradó két találkozót eltiltás miatt hagyta ki. Ezen a 28 bajnokin 11 alkalommal végezhetett el szabadrúgást közvetlen gólszerzési szándékkal, és négyszer eredményes is volt, ami kiemelkedő, 36 százalékos hatékonyságot jelent. A négy szabadrúgás azt jelenti, hogy Szoboszlai Dominik már csak egyetlen találatra van attól, hogy utolérje a rekordot tartó David Beckhamet, aki eddig öt gólt szerzett ilyen helyzetből.
Az már más kérdés, hogy ezek a találatok mennyit értek a csapatnak: az Arsenal elleni gólja győzelmet hozott, míg a Bournemouth és a Manchester City ellen szerzett szabadrúgásai pontot sem értek, a Tottenham Hotspur elleni találata pedig egy döntetlent eredményezett. Most azonban ismét megvillant, Pécsi Ármint sokszor megtréfálva szerzett gyönyörű találatokat a Liverpool legutóbbi edzésén, melyről videó is készült.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre