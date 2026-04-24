Elképesztő gólok, Szoboszlai Dominik nem akárhogy tréfálta meg Pécsi Ármint

Nem lehet betelni a szabadrúgásaival. Szoboszlai Dominik sokszor megtréfálta Pécsi Ármint a pontrúgásaival.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.24. 16:15
szoboszlai dominik Pécsi Ármin liverpool

Szoboszlai Dominik ismét megmutatta, miért tartják a szabadrúgások egyik legjobbjának. A Liverpool magyar középpályása már teljes gőzzel készül a szombati (16:00, Match 4) Crystal Palace elleni bajnokira, és az azt megelőző edzésen is villant: pontrúgásait gyakorolva hívta fel magára ismét a figyelmet.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásokat gyakorolt a Liverpool edzésén Fotó: James Gill/Danehouse

Szoboszlai Dominik megtréfálta Pécsi Ármint 

Szoboszlai Dominik a Premier League eddigi 30 fordulójából 28 mérkőzésen kapott lehetőséget, a fennmaradó két találkozót eltiltás miatt hagyta ki. Ezen a 28 bajnokin 11 alkalommal végezhetett el szabadrúgást közvetlen gólszerzési szándékkal, és négyszer eredményes is volt, ami kiemelkedő, 36 százalékos hatékonyságot jelent. A négy szabadrúgás azt jelenti, hogy Szoboszlai Dominik már csak egyetlen találatra van attól, hogy utolérje a rekordot tartó David Beckhamet, aki eddig öt gólt szerzett ilyen helyzetből.

Az már más kérdés, hogy ezek a találatok mennyit értek a csapatnak: az Arsenal elleni gólja győzelmet hozott, míg a Bournemouth és a Manchester City ellen szerzett szabadrúgásai pontot sem értek, a Tottenham Hotspur elleni találata pedig egy döntetlent eredményezett. Most azonban ismét megvillant, Pécsi Ármint sokszor megtréfálva szerzett gyönyörű találatokat a Liverpool legutóbbi edzésén, melyről videó is készült. 

 

 

