Teljesen más: Ezt mondta a mutogatás után a szurkolóknak Szoboszlai Dominik

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.04.09. 16:30
Módosítva: 2026.04.09. 17:11
Szoboszlai Dominik Bajnokok Ligája Liverpool PSG

Szoboszlai Dominik üzenetet fogalmazott meg a szurkolóknak a szerda esti PSG–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzést követően. Mindez azután történt, hogy a magyar válogatott középpályás a Manchester City ellen 4-0-ra elveszített FA-kupa-találkozó végén nézeteltérésbe került a drukkerekkel, és mutogatott a pálya szélén – ahonnan az egyik csapattársának kellett elvinnie. Párizsban aztán ismét kikaptak a Vörösök, és 2-0-s hátrányból várják a jövő heti visszavágót – ami viszont Szoboszlai szerint a saját közönségük előtt egy teljesen más meccs lesz.

Szoboszlai Dominik a szurkolóknak is üzent a PSG–Liverpool BL-meccs után
Fotó: Shaun Brooks – CameraSport

Szoboszlai Dominik-interjú a PSG–Liverpool után

Kilencven perc még hátravan, a saját szurkolóink előtt foguk játszani, és továbbra is bízunk benne, hogy fordíthatunk. Mindenki nevében mondhatom, beleértve a társaimat, a vezetőedzőt, a szurkolókat, hogy megyünk tovább, és mindent bele fogunk adni

– idézi az Origo a Liverpool magyar játékosának nyilatkozatát.

Szoboszlai Dominik a keddi visszavágóról elmondta, az egy teljesen más meccs lesz.

Teljesen más meccstervvel, más csapattal, másik stadionban, másik atmoszférával. Mindenki velünk lesz, nemcsak tizenegyen leszünk a pályán, tele lesz a stadion a szurkolóinkkal

– üzente a drukkereknek a 25 éves középpályás. Kiemelte, az Anfielden bármi megtörténhet, csapattársai pedig párszor már megmutatták, hogy képesek hátrányból fordítani.

Szeretném én is megmutatni ezúttal, velük együtt

– fogalmazott Szoboszlai.


 

 

