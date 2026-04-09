Teljesen más: Ezt mondta a mutogatás után a szurkolóknak Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik üzenetet fogalmazott meg a szurkolóknak a szerda esti PSG–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzést követően. Mindez azután történt, hogy a magyar válogatott középpályás a Manchester City ellen 4-0-ra elveszített FA-kupa-találkozó végén nézeteltérésbe került a drukkerekkel, és mutogatott a pálya szélén – ahonnan az egyik csapattársának kellett elvinnie. Párizsban aztán ismét kikaptak a Vörösök, és 2-0-s hátrányból várják a jövő heti visszavágót – ami viszont Szoboszlai szerint a saját közönségük előtt egy teljesen más meccs lesz.

Fotó: Shaun Brooks – CameraSport

Kilencven perc még hátravan, a saját szurkolóink előtt foguk játszani, és továbbra is bízunk benne, hogy fordíthatunk. Mindenki nevében mondhatom, beleértve a társaimat, a vezetőedzőt, a szurkolókat, hogy megyünk tovább, és mindent bele fogunk adni

– idézi az Origo a Liverpool magyar játékosának nyilatkozatát.

Szoboszlai Dominik a keddi visszavágóról elmondta, az egy teljesen más meccs lesz.

Teljesen más meccstervvel, más csapattal, másik stadionban, másik atmoszférával. Mindenki velünk lesz, nemcsak tizenegyen leszünk a pályán, tele lesz a stadion a szurkolóinkkal

– üzente a drukkereknek a 25 éves középpályás. Kiemelte, az Anfielden bármi megtörténhet, csapattársai pedig párszor már megmutatták, hogy képesek hátrányból fordítani.

Szeretném én is megmutatni ezúttal, velük együtt

– fogalmazott Szoboszlai.

🗣️ "We're not going to be only 11 players, we're going to be the whole stadium... I can't really wait for it, these nights in Anfield are always special."



Dominik Szoboszlai is staying positive after Liverpool's first leg defeat.



