Teljesen más: Ezt mondta a mutogatás után a szurkolóknak Szoboszlai Dominik
Teljesen más meccs lesz a PSG elleni visszavágó a Liverpool magyar középpályása szerint. Szoboszlai Dominik a szurkolóknak is üzent: nem csak tizenegyen lesznek a pályán, tele lesz a stadion.
Szoboszlai Dominik üzenetet fogalmazott meg a szurkolóknak a szerda esti PSG–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzést követően. Mindez azután történt, hogy a magyar válogatott középpályás a Manchester City ellen 4-0-ra elveszített FA-kupa-találkozó végén nézeteltérésbe került a drukkerekkel, és mutogatott a pálya szélén – ahonnan az egyik csapattársának kellett elvinnie. Párizsban aztán ismét kikaptak a Vörösök, és 2-0-s hátrányból várják a jövő heti visszavágót – ami viszont Szoboszlai szerint a saját közönségük előtt egy teljesen más meccs lesz.
Szoboszlai Dominik-interjú a PSG–Liverpool után
Kilencven perc még hátravan, a saját szurkolóink előtt foguk játszani, és továbbra is bízunk benne, hogy fordíthatunk. Mindenki nevében mondhatom, beleértve a társaimat, a vezetőedzőt, a szurkolókat, hogy megyünk tovább, és mindent bele fogunk adni
– idézi az Origo a Liverpool magyar játékosának nyilatkozatát.
Szoboszlai Dominik a keddi visszavágóról elmondta, az egy teljesen más meccs lesz.
Teljesen más meccstervvel, más csapattal, másik stadionban, másik atmoszférával. Mindenki velünk lesz, nemcsak tizenegyen leszünk a pályán, tele lesz a stadion a szurkolóinkkal
– üzente a drukkereknek a 25 éves középpályás. Kiemelte, az Anfielden bármi megtörténhet, csapattársai pedig párszor már megmutatták, hogy képesek hátrányból fordítani.
Szeretném én is megmutatni ezúttal, velük együtt
– fogalmazott Szoboszlai.
