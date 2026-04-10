„Játszhatsz a magyar válogatottban” – Állampolgárságot kapott a Fradi-szurkolók kedvence

Vicces hozzászólást kapott örömhírére a korábbi FTC- és DVTK-légiós futballistából lett edző. Julian Jenner immár holland–magyar kettős állampolgár.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.04.10. 16:30
Magyar–holland kettős állampolgár lett a 42 éves Julian Jenner. A BOON emlékeztet: anno a DVTK színeiben csak hat alkalommal lépett pályára (összesen 165 játékperc jutott neki). Korábban a Fradiban annál meghatározóbb futballista volt: 49 tétmeccsen 9 góllal és 16 gólpasszal segítette a zöld-fehéreket, és részese volt egy Ligakupa-győzelemnek.

Julian Jenner pár éve a ZTE pályaedzőjeként üdvözölte korábbi Fradi-beli csapattársát, Muhamed Besicet   –   Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Jenner – aki játékosként együtt futballozott, majd utánpótlásedzőként együtt dolgozott a jelenlegi Liverpool-szakvezetővel, Arne Slottal – most az Instagram-oldalán tette közzé a nagy hírt.

Hihetetlenül nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy megkaptam a magyar állampolgársági bizonyítványomat. Most kettős állampolgársággal rendelkezem – magyar és holland

– kommentálta a bizonyítványával közös képét Julian Jenner, majd lájkolta a sok gratuláció között megbúvó humoros megjegyzést is, miszerint:

„Most már játszhatsz a magyar válogatottban, tesó”

Julian Jenner most Hollandiában edzősködik

Jenner holland és német csapatok után, 2012 szeptemberében igazolt a Ferencvároshoz. Két szezont töltött a Fradiban, majd egy diósgyőri kitérő után, tíz évvel ezelőtt az angol Notts Countyban fejezte be a labdarúgó-pályafutását. Edzőként is hazájában kezdte a szakmát utánpótláscsapatok élén, majd a 2022/23-as szezonban a ZTE-nél Ricardo Moniz segítőjeként tért vissza a magyar futballba. Egy szlovéniai (Nafta Lendava) vargabetű után visszatért Zalaegerszegre, aztán tavaly nyárig az MTK-nál töltött be különböző pozíciókat, azóta pedig újra Hollandiában dolgozik: a másodosztályú Dordrecht pályaedzője Dirk Kuyt mellett. 

 

