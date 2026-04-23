Grosics Gyula unokái nagyapjuk nyomdokaiba léptek

Letagadhatatlan a vérvonal. Grosics Gyula két unokája, Emese és Tamás Gyula ügyes labdarúgók.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.23. 19:30
Grosics Gyula tehetségek unokák labdarúgás

Kiss-Grosics Emese még nem döntötte el, hogy a 2014-ben elhunyt nagypapája, Grosics Gyula nyomdokában maradva továbbra is kapusként bizonyít vagy a mezőnyben véteti észre magát. A 11 éves kislány a Budafok 12 éveseinek csapatában szerepel.

Grosics Gyula
Grosics Gyula 2014-ben hunyt el
Fotó: Németh Ferenc/Mediaworks

Grosics Gyula unokái a pályán bizonyítanak

Nem árt, ha belekóstol mindkét »műfajba«, azaz a mezőnyben olyan tulajdonsággal vérteződik fel, ami segíti őt abban, hogy kapusként kiismerje a riválisok megoldásait, gondolkodását

– magyarázta Emese édesapja, Kiss Tamás, a Grosics Gyula Alapítvány elnöke, a REAC Sportiskola alelnöke. Ami pedig másik gyermekét, a 13 esztendős Kiss-Grosics Tamás Gyulát illeti, ő is roppant sokoldalú, a védelem bármelyik posztján megállja a helyét. Ha kell, balhátvéd, de jobb-bekként is ügyes. Olykor középen osztanak neki feladatot, de ez sem fog ki az Újbuda FC színeiben szereplő futballistán, aki a 14 évesek együttesében játszik.

Grosics Gyula két unokái
 Grosics Gyula két unokája, Emese és Tamás Gyula ügyes labdarúgók
Fotó: Saját

Gyermekeim többször megnézték már a 86-szoros válogatott nagypapájuk legemlékezetesebb meccseit

– tette hozzá Kiss Tamás.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu