„Apukám, Grosics Gyula ma lenne 100 éves” – exkluzív interjút adott lapunknak az Aranycsapat tagjának lánya

Február 4-én ünnepelné a 100. születésnapját a magyar sporttörténelem egyik legikonikusabb alakja, az Aranycsapat legendás kapusa, Grosics Gyula. Ebből a különleges centenáriumi alkalomból lánya, Edina adott exkluzív interjút a Metropolnak. Szívszorító őszinteséggel mesélt az édesapjáról, a közös születésnapokról és arról a misztikus erőről, amely a világ tetejére emelte a dorogi fiút.



Egy az utolsó képek közül: Grosics Gyula a lánya és az unokája mellett fotó: beküldött/ Grosics Edina

„Láthatatlan erő irányította az életét” – exkluzív interjú Grosics Gyula lányával

Az Aranycsapat kapusaként Grosics volt az első modern kapus: nemcsak álldogált a gólvonalon, hanem együtt élt a játékkal, sokszor „kisöpört” a csatárok elől, és ő indította a támadásokat. Ezért is nevezték Fekete Párducnak.

A sorsa egy gyermekkori véletlennek köszönhetően dőlt el. A 13-14 éves Gyula éppen a dorogi pálya körül csellengett biciklijével, amikor a helyi csapatnál a háborús helyzet miatt hirtelen kapushiány támadt. Az edző nem tehetett mást, kiszólt a kerítésen túlra:

Fiam, leszel kapus? Akarsz jönni?

A fiú igent mondott, és beállt játszani. Egyből kiderült az edző számára, hogy milyen tehetséges futballista. Ezzel a pillanattal pedig elindult a magyar futball egyik legvarázslatosabb életútja.

Bár Grosics neve később világszerte egybeforrt bravúros védéseivel, Edina elárulta: édesapja eredetileg nem a kapuba vágyott.

Többször nyilatkozta, hogy ő valójában nem szeretett védeni. Csatárnak készült, gólt akart lőni, mert a kapusposztot hálátlannak tartotta: úgy érezte, ha gólt kap, az az ő szégyene, ha viszont nyernek, az a csapat érdeme. De amikor már menő kapusnak számított, és ő lett a Fekete Párduc, akkor megváltozott a véleménye, megbékélt vele, és kifejezetten szerette

– mesélte mosolyogva Edina.

Miért hívták Fekete Párducnak?

A megjelenése: Ő volt az első kapus, aki szakított a hagyományokkal, és tetőtől talpig feketébe öltözött. Ez a sötét szerelés tekintélyt parancsoló és félelmetes megjelenést kölcsönzött neki a kapuban.

A figyelem elterelése: Úgy vélte, a fekete szín az, amit a csatárok a legkevésbé tudnak „bemérni” a perifériás látásukkal, így nehezebben tudják elhelyezni a kapust a térben.