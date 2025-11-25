Ünnepeljük a magyar futball napját: 70 éve írta át a világ futballtörténelmét az Aranycsapat
Hetven éve született meg a magyar futball napja 1953. november 25-én. Az Aranycsapat történelmet írt a 6:3-as angliai győzelmével. A mérkőzés nemcsak Angliát sokkolta, hanem örökre átírta a futball játékkönyvét. Mutatjuk retró képeken a magyar csapat diadalát!
November 25-én egy olyan esemény évfordulójára emlékezünk, amely örökre beírta Magyarország nevét a sporttörténelembe. 1953-ban ezen a napon játszották az „évszázad mérkőzését”, amikor a Puskás Ferenc vezette Aranycsapat 6:3-ra legyőzte Angliát a Wembley Stadionban. A találkozó nemcsak szenzációs eredménye miatt került be a történelemkönyvekbe, hanem azért is, mert a magyar válogatott ezen a napon forradalmasította a futballt! Mutatjuk retró képeken a nagy sikert!
Az Aranycsapat beírta magát a történelembe - retró képeken a siker!
Az Aranycsapat olyan új taktikával lépett pályára, amelyet addig a világ nem látott. A hagyományos, merev pozíciórendszert felrúgva szabadabb, dinamikusabb játékot alkalmaztak, és elsőként használták a később világszerte elterjedt 4–2–4-es változatra épülő, modern 4–4–2-es mozgásokat. A mezszámokhoz kötött szerepek helyett folyamatos helycserékkel zavarták össze az angolokat, akik egyszerűen nem értették, mi történik a pályán.
A magyar csapat összeállítása ma is minden futballrajongó számára legendás: Grosics – Buzánszky, Lóránt, Lantos – Bozsik, Zakariás – Budai II., Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Czibor. Hidegkuti három gólt szerzett, Puskás pedig örök klasszikussá váló cselt húzott: legendás „stoplis cselle” után vágta be a magyarok negyedik találatát. A balszélső Czibor időnként a jobb oldalon bukkant fel, Puskás pedig szokatlanul mélyen mozgott vissza – ezek az újítások akkoriban teljesen szokatlannak számítottak.
A 6:3-as győzelem sokként érte az angolokat, akik hazai pályán addig soha nem kaptak ki európai csapattól. A Wembley közönsége döbbenten nézte, ahogy a „kis ország” válogatottja lefocizza a sportág addigi nagyhatalmát. Az évforduló nemcsak egy legendás győzelem ünnepe, hanem a magyar futball kreativitásának, újító erejének és világraszóló hatásának emléknapja. Az Aranycsapat ma is azt üzeni: a tehetség és a bátorság képes történelmet írni.
Nézd meg retró képeken az aranycsapat legendás győzelmét!
