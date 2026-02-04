Orbán Viktor is megemlékezett Grosics Gyuláról - Videó
Orbán Viktor szerint ezért volt válogatott Grosics Gyula.
Ahogy azt mi is megírtuk, február 4-én ünnepelné a 100. születésnapját a magyar sporttörténelem egyik legikonikusabb alakja: Grosics Gyula, az Aranycsapat legendás kapusa. A legendáról Orbán Viktor is megemlékezett.
Egy nagyon komoly ember volt, szellemi meggyőződések is vezették, harcolt a magyar hadseregben a második világháborúban. Nem azért volt válogatott, mert jó futballista volt, abból sok van, hanem mert nagyon szerette a hazáját és mindent megtett érte
- fogalmazott a videójában Orbán Viktor.
