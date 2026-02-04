RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor is megemlékezett Grosics Gyuláról - Videó

Orbán Viktor szerint ezért volt válogatott Grosics Gyula.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.04. 18:50
Módosítva: 2026.02.04. 18:54
Grosics Gyula válogatott Orbán Viktor

Ahogy azt mi is megírtuk, február 4-én ünnepelné a 100. születésnapját a magyar sporttörténelem egyik legikonikusabb alakja: Grosics Gyula, az Aranycsapat legendás kapusa. A legendáról Orbán Viktor is megemlékezett.

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Egy nagyon komoly ember volt, szellemi meggyőződések is vezették, harcolt a magyar hadseregben a második világháborúban. Nem azért volt válogatott, mert jó futballista volt, abból sok van, hanem mert nagyon szerette a hazáját és mindent megtett érte

- fogalmazott a videójában Orbán Viktor.

 

 

