„Mindig hazahúzott a szívem” - Gróf Dávid a Fideszre fog szavazni

Április 12-én kulcsfontosságú választásra kerül sor Magyarországon. A Ferencváros kapusa, Gróf Dávid úgy véli, hogy a Fidesz jelentős támogatást nyújtott a sport számára, ezért a voksoláskor rájuk adja le a szavazatát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 14:10
Vasárnap estére kiderül, ki nyeri a 2026-os választásokat, melyik oldal alakíthat kormányt. A napokban egyre többen szólalnak fel a Fidesz és Orbán Viktor miniszterelnök mellett, köztük közszereplők és sportolók is. Így tett a Ferencváros focikapusa, Gróf Dávid is, aki a saját közösségi-oldalán osztott meg egy videót, melyben kiemelte: a jelenlegi kormány példátlan mértékben támogatta a magyar sportot, és egyértelmű számára, hogy a Fideszre adja a szavazatát - írja a Bors.

Gróf Dávid a Fideszre fog szavazni április 12-én / Fotó: Bors

Gróf Dávid: Mindig hazahúzott a szívem

Focista karrierem során számos európai klubnál megfordultam, de valahogy mindig hazahúzott a szívem. Itthon szerettem volna családot alapítani és a külföldön megszerzett tapasztalataimat hasznosítani. Magyarország egy békés, biztonságos hely. Sporttámogatásoknak köszönhetően a körülmények, akár az utánpótlás, akár a versenysportot nézzük kiválóak.  A sport, a kultúra, a hagyományaink számomra mind olyan értékek, amik befolyásolják a mindennapjaimat, és szeretném, hogy ezek ne változzanak. Ezért fogok április 12-én a Fideszre szavazni. Hajrá magyarok, hajrá Magyarország!

- mondta Gróf Dávid, aki a magyar kormány által szervezett Békemeneten frontembereként az első sorban vonult végig Budapest utcáin.

 

