„Azóta is sajnálom” – elvették a gólkirályi címet a születésnapos Esterházy Mártontól

Április kilencedikén ünnepli a hetvenedik születésnapját Esterházy Márton, korábbi magyar válogatott labdarúgó. A csatár ott volt az 1986-os vb-n, amikor a magyar csapat utoljára szerepelt világbajnokságon. A válogatottban 29 találkozón 11 gólt szerzett, a Honvéddal pedig háromszoros bajnok az NB I-ben. Bátyja, a 2016-ban elhunyt Esterházy Péter író, unokaöccsét, Esterházy Mátyást pedig Szoboszlai Dominik menedzsereként ismerhetjük.

Esterházy Márton 70 éves lett (Fotó: Földi Imre)

Hetven életév, hét rövid kérdés, ezt kapta Esterházy Márton kerek születésnapja alkalmából.

Jeles futballmúltjából mire a legbüszkébb?

„1986-ban Mexikóban egy ragyogó magyar válogatottal részt vehettem a világbajnokságon, Kanada ellen gólt is rúgtam. Ezt sosem feledem.”

Ha újra születne, ismét a futballnak szentelné az életét?

„Természetesen ismét labdarúgó lennék.”

Melyik klubja hagyott mélyebb nyomot a pályafutásában, a Fradi vagy a Bp. Honvéd?

„Egyértelműen a Honvédé, hiszen háromszoros bajnok voltam a piros-fehérekkel, és a kispestiektől kerültem be a válogatottba 1980-ban.”

Esterházy Márton kedvence Törőcsik András

Mi az 1986-os magyar vb-összeomlás oka?

„A rengeteg szakmai hiba a felkészülésünk során.”

Ki a kedvenc magyar labdarúgója, akivel egy csapatban játszhatott?

„A néhai újpesti Törőcsik András, aki értékítéletem szerint Diego Maradona szintű játékos volt.”

Ön lehetett volna NB I-es gólkirály, de az 1984-es Volán-Honvéd 6-6-os meccsen lőtt 3 góljától bundázásra hivatkozva megfosztotta az MLSZ. Valóban megbeszélt eredmény volt a később megsemmisített döntetlen?

„Természetesen nem! Azóta is sajnálom, hogy elvették tőlem ezt a címet, pedig magyar gólkirályként a párizsi Lidóban ünnepelhettem volna.”

Melyik a jobb magyar válogatott: a Mezey György-féle vagy a mai?

„Más volt a futball akkor és most. Számomra a Mezey-válogatott a legmeghatározóbb, akkor szinte tökélyre fejlesztettük az egészpályás letámadást.”

Magyarország-Kanada az 1986-os vb-n, Esterházy Mátyás góljával: