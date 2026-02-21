Borult minden a színpadon Torghelle Sándor színházi debütálásakor

Múlt péntek óta óriási közönségsikerrel játsszák az Erkel Színházban a Hogyan tudnék élni nélküled? című musicalt, amelyre már hetekkel a premier előtt minden belépő elkelt a májusig tartó előadásokra. A Demjén Ferenc slágereire épülő darab csütörtöki produkcióján a szerencsés jegytulajdonosoknak duplán különleges élményben volt részük: meglepetésükre vendégszereplőként színpadra lépett Torghelle Sándor is.

A Demjén-rajongó Torghelle Sándor is szerepelt az Erkel Színházban játszott Hogyan tudnék élni nélküled? musicalben Fotó: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport

A 42-szeres válogatott labdarúgóból lett játékosügynök az utóbbi években mindig új és újabb oldaláról mutatkozik meg: többek között nyert már futamot az Ügetőszilveszteren, diadalmaskodott a Sztárbox középsúlyú kategóriájában, majd az Árulók című taktikai-pszichológiai valóságshow egyik győztese volt. Most pedig a Demjén-rajongó Torghelle egy számára eddig csak a másik oldalról, a nézőtérről ismert helyzetbe csöppent a színpadon.

– Rendszeresen járunk színházba a párommal, többek között az Erkelbe is, és egyszer csak elém álltak az ötlettel: az előadás vége felé, vendégszereplőként mondjak pár mondatot. A Puskás Peti alakította producer üzlettársa voltam, aki egy ajtó mögül bukkan elő. Előzetesen kicsit be voltam tojva, különösen, hogy Szente Vajk rendező szabad kezet adott, mit mondok, csak azt az egyet kellett beleszőnöm: 'Hogyan tudnék élni nélküled?', hogy ezzel elindítsam a finálét.

Improvizálnia kellett Torghelle Sándornak a színpadon

El is terveztem, hogyan csempészem bele a címet a mondandómba, de végül minden borult. Szó szerint is, mert amikor Puskás Peti kinyitotta előttem az ajtót, az leszakadt, összedőlt, mi pedig erre reagálva improvizáltuk a szöveget

– mesélte Torghelle Sándor nevetve a Metropolnak.

Íme, az a bizonyos később szétesett ajtó, amely mögött Torghelle Sándor várta a színházi debütálását:

– Azért ez nem ugyanolyan volt, mint kifutni a pályára egy meccsen – válaszolta felvetésünkre, hogy játszott és rögtönzött ő már valamivel több néző előtt is a magyar és külföldi futballstadionokban.

– Szóval előzetesen izgultam kicsit, de közben már minden lazán alakult. Talán azért is, mert sok színészt ismertem már személyesen, ráadásul mindenki nagyon kedves és segítőkész volt velem. Jó érzés volt, ahogy a fináléban megtapsoltak minket. Ott volt az egész család. Akik ismernek, nem furcsállták annyira, hogy látnak Demjén-dalokat énekelni, hiszen óriási rajongó vagyok, a koncertekre is rendszeresen járunk – mondta lapunknak Torghelle Sándor.